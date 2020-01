Nmc, dodici mesi «più che positivi»

La fine dell'anno porta sempre con sé il bilancio dei 365 giorni appena trascorsi, di ciò che è andato bene e di ciò che è andato meno bene. Non fa eccezione a questa prassi nemmeno lo sport e nemmeno la Nuova Matteotti Corato, società che può archiviare il 2019 con grande soddisfazione e molte luci, a livello sportivo ma anche organizzativo e logistico.



«È stato un anno coi fiocchi per la società della presidente Grazia Balducci - scrive la società - che ha rinforzato la sua presenza a livello giovanile, ha incrementato i numeri del suo settore minibasket e ha raggiunto due promozioni con le proprie squadre senior maschile e femminile, guidate oggi rispettivamente da capitani coratini come Aldo Gatta e Manuela Pisicchio.

Sul fronte della squadra senior maschile, dopo un campionato di vertice in cui solo Cerignola ha saputo far meglio, si arriva al 19 maggio scorso, a Castellana Grotte, allo spareggio contro Lecce per l'accesso storico in serie C Silver. Troppa la voglia della NMC di centrare l'obiettivo, che, con il 92-77 finale, viene raggiunto. Sarà ratificato qualche mese dopo ma è l'inizio di una storia che ancora oggi continua. Coach Verile ed i suoi ragazzi stanno onorando al meglio quel match e sono attualmente terzi in classifica con 20 punti e 10 vittorie su 12 gare, in corsa per i playoff ed il vertice.

Parallelo il cammino compiuto dalla squadra femminile, con le ragazze promosse in serie B lo scorso 7 aprile al termine di gara 3 playoff. Decisivo il 57-45 al PalaLosito che portò il gruppo biancoblu, ora guidato da coach Bruno De Nicolo, a giocarsi questo storico campionato. 4 vittorie su 10 incontri per le ragazze ma una stagione con tanti infortuni, e un gap di esperienza e conoscenza delle avversarie pagato in alcuni match sfortunati. Un gruppo molto giovane che sta lentamente ritrovando tutte le sue protagoniste, acquisendo sempre più fiducia e convinzione dei propri mezzi e che lascia ottime speranze per il girone di ritorno, iniziato col successo contro Caserta.

Le belle notizie proseguono col settore giovanile, sempre più ricco e variegato sia a livello maschile che femminile. Due i campionati regionali vinti in questo 2019, quello under 13, il cui gruppo ha poi partecipato con alcuni atleti alle finali nazionali del Join The Game, e quello under 15 d'eccellenza, con i ragazzi di coach Lerro che hanno sfiorato le finali nazionali e posto le basi per la splendida annata dell'under 16 eccellenza di quest'anno, fin qui vero e proprio rullo compressore con 14 vittorie su 14 gare giocate, miglior attacco e miglior difesa del torneo e tanta voglia di continuare a stupire.

In campo maschile, ottimo andamento anche per l'under 18 di coach Fracchiolla, prima nel suo girone di qualificazione ed ora in lotta nella seconda fase, e per l'under 13 di coach Pellegrini, che ha chiuso da imbattuta l’anno.

Anche in campo femminile tante sono state le soddisfazioni: a partire dalla prima storica partecipazione al campionato under 13, con sole atlete locali, sino al gruppo under 18 di coach De Nicolo, rappresentato al Join The Game lo scorso anno ed attualmente capolista imbattuta del proprio campionato con 10 vittorie su 10, l'ultima proprio sabato scorso contro Brindisi.

Passando poi al minibasket i numeri sono anche qui importanti, con sempre più gruppi affidati ad istruttori validi e competenti capeggiati da Francesco Di Tommaso e Vincenzo Di Gennaro ed uno staff di prim'ordine, che garantisce serietà ma anche professionalità e divertimento. Tanti i tornei organizzati ed a cui la società ha preso parte, da quello che ha visto protagonisti i piccoli biancoblu a Bari sino alle ultime competizioni di San Giovanni Rotondo e Bassano del Grappa. Numeri che aumentano esponenzialmente ogni giorno e quasi raddoppiati per il minibasket NMC, sempre più una realtà apprezzata e stimata.

Ed infine la logistica, con uno staff potenziato dall'arrivo di figure importanti anche a livello dirigenziale seniores e giovanile; la seconda sede sociale, di fronte al Palazzetto dello Sport, e la nuova foresteria. Oltre a una sempre più capillare presenza sul territorio grazie alla sinergia con il tessuto sociale, dove la NMC è da sempre presente con tante iniziative benefiche, ultima in ordine di tempo la raccolta natalizia di giocattoli che saranno donati in beneficenza ai reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Bari e Bat. Tutto ciò grazie alla generosità di iscritti e soci che ogni giorno supportano e compongono la grande famiglia targata Nuova Matteotti Corato».