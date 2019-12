Nmc, chiusura d'anno con vittoria: i coratini battono Taranto 68-90

Si chiude in bellezza il 2019 della Nuova Matteotti Corato, che batte il Santa Rita Taranto e incamera 2 punti importanti. 68-90 il finale di una gara che per oltre 20 minuti è stata equilibrata con i tarantini sempre nel vivo del match prima di cedere negli ultimi due parziali.

Coach Verile recupera Di Bartolomeo dopo 2 gare di stop ma lancia in avvio il solito starting five con Gatta, Sabeckis, Simonis, Cicivè e Mazzilli. Coach Mineo invece risponde schierando Bojkovic, Galeandro, Cassano, il nuovo arrivato James e capitan Zicari a completare il quintetto.

L'avvio coratino è di quelli importanti. A smuovere il tabellone ci pensa Sabeckis che sigla i primi due punti del match e lancia il primo parziale di 6-0 per i baresi, completato dai lunghi Mazzilli e Cicivè. A rispondere e a siglare i primi due punti tarantini è Bojkovic, che alla fine ne segnerà 26 nel match. Corato però mantiene il controllo della gara e prende subito il comando delle operazioni. Bravi i baresi a giocare la loro pallacanestro e a chiudere avanti il primo quarto, trascinati da Cicivè che segna 10 dei suoi 12 punti totali proprio in questo primo parziale. 16-27 il finale con Taranto che centra gli ultimi 4 punti consecutivi con Bruno e Liace.

Secondo quarto di marca totalmente opposta con gli jonici a far la voce grossa e Corato a subire il veemente ritorno locale e a far riapparire i fantasmi degli ultimi 20 minuti contro Bari della scorsa settimana. Soltanto 6 i punti siglati a fronte dei ben 14 subiti dai coratini. Lo scatenato Bojkovic ed Egitto sono i mattatori di un team che minuto dopo minuto riduce lo svantaggio e, trascinato dal proprio pubblico, rientra in partita (30-36). E il Santa Rita non si ferma perché riesce addirittura a portarsi in vantaggio con un altro parziale monstre, questa volta di 10-2, che la conduce sul 40-38, quando manca circa un minuto al termine del secondo quarto. Ma la Matteotti non ci sta e nel finale, Gatta e D'Imperio piazzano il 5-0 che ribalta ancora il parziale mandando Corato avanti all'intervallo lungo 40-43.

Al rientro in campo la Matteotti torna quella del primo quarto e parte forte per ristabilire le distanze. Simonis con 3 triple e 11 punti nel quarto, coadiuvato da Sabeckis e capitan Gatta, scava il solco che lentamente porta la Matteotti a distanza di sicurezza da un santa Rita Taranto che però non molla di un centimetro e rimane comunque nel match pur con il gap che si allarga pian piano fino al 54-65 della fine del terzo periodo, grazie alle 5 triple che i coratini riescono a mettere a segno nel quarto.

Ultimo periodo che vede legittimare le distanze tra i due team. I ragazzi di coach Verile non mollano la presa e continuano a siglare canestri importanti ai fini del risultato finale. Accanto al solito Simonis, che alla fine sarà il top scorer della gara con 28 punti, i protagonisti sono i ragazzi coratini e under della NMC. Stavolta ad esordire tra i senior è toccato a Luigi Scaringella, che ha puntualmente bagnato il debutto con il suo primo punto ufficiale in serie C Silver. Accanto a lui, importanti i 4 punti di D'Imperio, i 7 di D'Introno e i 3 di Laquintana, che servono ad incrementare il parziale e danno fiducia a ragazzi, bravi a mantenere alto il livello della squadra.

Finisce quindi 68-90 il match con Corato che manda 4 giocatori in doppia cifra e consolida il suo terzo posto in classifica. Dopo la pausa per le festività, i coratini torneranno al PalaLosito per affrontare la Diamond Foggia nell'ultimo match del girone d'andata.



I tabellini

Anspi S.Rita Taranto - Nuova Matteotti Corato: 68 - 90



Anspi S.Rita: James 7, Zicari, Bojkovic 26, Galeandro, Egitto 12, Cassano 12, Bruno 7, Liace 4, De Gioia, Palumbo. All. Mineo.

Nuova Matteotti Corato: Sabeckis 17, Gatta 10, Simonis 28, Mazzilli 8, Cicivè 12, D'Introno 7, Di Bartolomeo, D'Imperio 4, Laquintana 3, Scaringella 1. All. Verile

Arbitri: Pocognoni di Leporano (TA) e Capobianco di Pulsano (TA)

Parziali: 16-27, 40-43, 54-65, 68-90

Usciti per 5 falli: Bruno, D'Introno