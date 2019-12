​NMC, ultima dell’anno a Taranto

Ultima gara del 2019 per la Nuova Matteotti Corato, che chiuderà l’anno in trasferta. I coratini renderanno visita al Santa Rita Taranto in un match dall’esito molto meno scontato di quel che si possa pensare o credere. La gara è in programma sabato alle ore 18 ed è valida per il 12esimo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta natalizia.



La squadra coratina viene dai due punti conquistati domenica scorsa contro il CUS Bari ed ha così ripreso la sua marcia all’inseguimento del duo che la precede, ma la prestazione è stata a due facce. La prima, quella spettacolare dei primi due quarti, in cui attacco e difesa hanno funzionato a meraviglia e con ottima sincronia ed anche l’atteggiamento mentale e l’intensità difensiva sono stati positivi, tanto da permettere al roster biancoblu di andare al riposo con oltre 20 punti di scarto di vantaggio. I secondi due quarti hanno invece ribaltato tutto, vedendo entrare in campo una squadra che ha concesso troppo ai baresi che ne hanno approfittato ed hanno in alcuni frangenti comandato la gara, non riuscendo tuttavia a mettere mai in discussione l’esito finale della partita. Errori da non ripetere per non incorrere in pericolose sorprese. Errori che coach Verile e il suo staff hanno ben evidenziato e che stanno correggendo in questi giorni di allenamento. Il tecnico quasi certamente recupererà Di Bartolomeo, che tornerà sul parquet dopo le due settimane di stop. Il gruppo è anche reduce da una amichevole infrasettimanale a Matera proprio per verificare alcune situazioni di gioco emerse nelle ultime gare.

Per quanto riguarda Taranto, nonostante le fin qui 11 sconfitte subite, la squadra di coach Stefano Mineo non reciterà il ruolo di vittima sacrificale, specialmente davanti al proprio pubblico. Gli jonici, che hanno la formazione con l’età media più bassa di tutto il campionato, quasi totalmente formata da ragazzi del proprio vivaio, di nemmeno 18 anni, possiedono alcune importanti frecce al proprio arco da cui guardarsi con attenzione. Una di queste è Viktor Bojkovic, ala 18enne dalla mano caldissima. Autore fin qui di 251 punti segnati è non solo il top scorer dei locali ma anche il quinto marcatore del torneo. Molto attesa ed interessante la sua sfida con Simonis, che lo precede in classifica.

Attenzione poi anche al neo acquisto Jonathan James, 22enne dotato di buona tecnica ed arrivato da circa un mese ma già capace di un high stagionale da 40 punti contro l’Adria Bari. Sono loro i due terminali di una squadra che fa della corsa e della grinta la propria arma migliore. Una squadra in crescita che nelle ultime giornate, pur venendo sconfitta, non ha sfigurato contro formazioni ben attrezzate come appunto Bari e Lecce.

Gara da non sottovalutare per portare avanti la rincorsa al vertice con altri due punti e per chiudere l’anno bene. Un 2019 quello che sta finendo da incorniciare per la Nuova Matteotti Corato. Prima la storica promozione in Serie C Silver e poi il brillante avvio di campionato che la vede, come detto, terza classificata in regular season dietro la corazzata Cerignola e Molfetta, ma con ancora 14 gare da giocare e tutto da definire in vista della griglia playoff. Match quindi da vedere quello di sabato sera, che sarà arbitrato dai signori Pocognoni di Leporano (TA) e Capobianco di Pulsano (TA).