Si apre con una bella ed importante vittoria il girone di ritorno per la Nuova Matteotti Corato. Le coratine battono al PalaLosito le Pantere Caserta 59-40 e staccano le campane aggiudicandosi la doppia vittoria nel confronto diretto e bissando la vittoria esterna dell’andata.



Match sin dall’avvio praticamente mai in discussione con una ottima difesa delle locali che ha neutralizzato l’attacco ospite. Coach De Nicolo, che deve rinunciare all’infortunata Uniti ed alla Lenzu, parte schierando Mangione, Ferraretti, Amorese, Caccavo e capitan Pisicchio nello starting five. Ed è proprio la Caccavo a siglare i primi due punti coratini della gara.

La partita vede le difese vincere sugli attacchi con relativo punteggio basso da ambo le parti. Il quintetto coratino è bravo a non concedere quasi nulla alle campane ed a trovare la via del canestro con azioni manovrate. Una ottima fase difensiva lascia solo 8 punte alle casertane nel primo quarto, di cui 3 siglate da tiro libero dalla numero 7 Scarpati, autrice di 5 degli 8 punti totali casertani. Si va quindi al primo miniriposo con la Matteotti avanti 16-8.

Il leit motiv del match non cambia nel secondo quarto. La pressione e la difesa delle coratine è ancora più incisiva e le ospiti non riescono a superarla per lunghi tratti del quarto. Anche le padrone di casa faticano un po’ di più in chiave realizzative ma il risultato non è mai in discussione. Anzi il parziale viene incrementato dalle due triple realizzate da De Nicolo e Ferraretti che spingono le biancoblu avanti all’intervallo di 11 punti sul 25-14. Soltanto 6 i punti subiti dunque dalla Matteotti in questo secondo parziale.

Al rientro dall’intervallo lungo è Caserta che produce il suo sforzo maggiore per rientrare nel match. La squadra di coach Palmisani guidata dal duo Cocchiarella - De Rosa, prova a impensierire le locali riuscendo a recuperare qualche punto anche a causa dell'improvvisa involuzione del gioco coratino, che non riesce ad essere continuo come nel primo tempo. Negli ultimi minuti del quarto però Corato ristabilisce le distanze e grazie a 4 punti consecutivi di Mangione si riporta avanti al 30' 35-27. Da segnalare l'infortunio per Gatta, costretta a uscire per piccoli problemi ad un ginocchio.

Ultimo periodo con Corato che riparte di slancio decisa a chiudere il match. Sono le under coratine Caccavo, Mastrototaro e De Nicolo a guidare l'attacco Matteotti. Sono loro a realizzare punti pesanti che allargano la forbice tra le due squadre e lanciano le locali verso la vittoria (47-33 al 36'). Caserta manca il controbreak e la partita di fatto si chiude con le baresi a controllare agevolmente la contesa sino al 59-40 col sigillo finale dei due liberi della Rinaldi.

Un successo che porta ottimismo nel gruppo biancoblu e conferma i progressi già intravisti nelle ultime gare. Ora spazio alle festività natalizie ed alla pausa del campionato, che va in vacanza. Si tornerà sul parquet per la Matteotti in trasferta sul difficile campo della Pink Bari, sabato 11 gennaio.

I tabellini

NUOVA MATTEOTTI CORATO - PANTERE CASERTA 59 – 40



CORATO: Mangione 11, Mastrototaro 12, Pisicchio 2, Maggiulli ne, Rinaldi 2, Amorese 5, Gatta 2, De Gennaro, Ferraretti 3, Caccavo 8, De Nicolo 14. All. De Nicolo.

CASERTA: De Rosa 12, Scarpati 6, Gulia, Mattera 2, Esposito, Iorio 2, Merola 3, Sacco 3, Cocchiarella 7, Romano 3, Sollitto 2, Moroso ne. All. Palmisani.

ARBITRI: Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Gaballo di Gioia del Colle (BA)

PARZIALI: 16-8 25-14 35-27 59-40

USCITE PER 5 FALLI: Amorese.

NOTE: Fallo antisportivo a Cocchiarella e De Rosa.