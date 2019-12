​Nmc, domenica al PalaLosito arriva il Cus Bari

Cancellare subito la sconfitta di Molfetta e vincere per ricominciare la corsa alla capolista e restare in scia al duo di testa. Questo l’obiettivo che la Nuova Matteotti Corato tenterà di centrare domenica prossima, quando riceverà al PalaLosito il CUS Bari nell’undicesima giornata di campionato.



Una gara dall’esito che sembra scontato ma che, invece, come il basket insegna, non va sottovalutata così come non va sottovalutato mai nessun avversario, a prescindere da quello che sia il suo posto in classifica.

Il CUS Bari, guidato da coach Domenico Traversa, ha un roster molto giovane, prevalentemente formato da ragazzi del proprio vivaio (5 sono i 2002). Fin qui ha raccolto 6 punti in classifica, con tre vittorie e sette sconfitte.

Ultimo successo barese è l'85-69 ottenuto in casa contro la Fortitudo Trani del 23 novembre scorso. Formazione che corre molto ma che ha in Cuomo e Favia, rispettivamente 25 e 26 anni, i suoi elementi di maggior esperienza. Ed è proprio Cuomo il miglior realizzatore del CUS con 163 punti segnati fin qui (oltre 20 di media a partita) ma attenzione anche a Veccari, 22enne guardia con oltre 18 punti di media. È una squadra che vorrà rifarsi dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Lecce (74-84), e per questo da non sottovalutare.

In casa Corato invece i biancoblu arrivano al match più carichi e determinati che mai, decisi a vendicare lo stop di domenica scorsa a Molfetta, il primo dopo 8 vittorie consecutive. Una sconfitta che non ha affatto intaccato le aspettative di coach Verile e del suo staff, al lavoro questa settimana per affrontare nel migliore dei modi la gara contro il Bari. Palla a due prevista per domenica alle ore 18:30. Arbitreranno i signori Gabello di Gioia del Colle (BA) e Mossuto di San Severo.