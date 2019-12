Nmc, il ritorno si apre contro Caserta. Coratine in casa sabato alle 18.30

Si apre di fronte al proprio pubblico il girone di ritorno per le ragazze della Nuova Matteotti Corato. Al PalaLosito, sabato prossimo, avversario di turno sarà quel Caserta che lo scorso 12 ottobre regalò la prima gioia stagionale alle atlete coratine, che vinsero in terra campana 53-56.

Fin qui 6 i punti conquistati dalla Nmc, frutto di tre successi e sei sconfitte. È un bilancio tuttavia positivo, considerato che la Matteotti è una formazione neopromossa in serie B. La squadra, poi, partita dopo partita sta conoscendo la categoria ed ora conosce anche le proprie avversarie, molte delle quali - a iniziare proprio da Caserta - giocheranno sul parquet del PalaLosito, da sempre campo ostico dove le coratine hanno disputato belle partite.

Caserta arriva a questo match con due soli punti in classifica, frutto dell'unica vittoria ottenuta contro Potenza. Nell'ultimo match le campane si sono dovute arrendere a Salerno che ha vinto nettamente. Il roster è sostanzialmente invariato rispetto alla gara d'andata, che fu molto incerta fino al termine. Brave le coratine in quel match a recuperare lo svantaggio iniziale, a gestire la gara e a tenere duro alla rimonta finale campana.

Ci si aspetta lo stesso tipo di andamento anche sabato prossimo, con Corato che però sembra aver trovato più consapevolezza in questa fase della stagione. La squadra è in un buon momento di forma ed anche nella sconfitta contro Capri le ragazze, per oltre 20 minuti, hanno tenuto testa alla capolista rispondendo colpo su colpo.

Un match che le coratine stanno preparando con attenzione, scrupolo e grande concentrazione. Vincerlo significherebbe, infatti, non solo staccare definitivamente le casertane con una doppia vittoria negli scontri diretti ma anche poter guardare con più tranquillità ai successivi match senza l'assillo di eventuali timori di agganci dalle retrovie.

Discorso opposto per le ospiti che hanno bisogno di due punti per continuare l'inseguimento a chi le precede. Gara quindi da non perdere che sarà arbitrata dai signori Anselmi di Ruvo di Puglia e Gaballo di Gioia del Colle.