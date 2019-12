Basket Corato, al Palalosito ostacolo Valmontone

Domenica 8 Dicembre, al PalaLosito di Corato, per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Old Wild West girone D andrà in scena il match tra Adriatica Industriale e Virtus Valmontone. La società romana, allenata da coach Alex Righetti è tra le più giovani dell'intero girone: nata nel 2003, la Special Days diventa punto di riferimento soprattutto per quanto concerne il settore giovanile. L'anno scorso, dopo un campionato al di sotto delle aspettative, riesce a mantenere la categoria battendo Catania 3-0 violando per ben due volte il parquet etneo, trascinato dal nostro Daniele Grilli. Molto meglio i laziali in questo primo terzo di campionato: dopo una partenza lenta, Valmontone ha inanellato tre vittorie di fila ed ora staziona a centro classifica con uno score di 5-6, esattamente come Corato. La Special Days è squadra a due facce: se in casa vanta uno score di 4-2, con le due sconfitte arrivate sulla sirena contro Pozzuoli e Nardò, in trasferta sono decisamente meno efficaci: unica gioia lontana da casa in quel di Scauri.

La reazione c'è stata, ma non i due punti. Questa in estrema sintesi la fotografia dell'ultimo match perso con il punteggio di 77-72 contro Sant'Antimo. Una partita in cui gli uomini di Gesmundo hanno fatto vedere solo a sprazzi della buona pallacanestro, ma sono stati puniti dalla mancanza di continuità. Corato è in un periodo in cui continua a lavorare sodo in settimana ma la domenica non riesce quasi mai a raccogliere i frutti. A undici giornate dall'inizio, Corato ha già sprecato quasi tutti i jolly e non può più permettersi passi falsi, perché quelle davanti, per ora, hanno decisamente un altro passo.

La squadra di coach Righetti (che dopo un ottima carriera sui parquet di Serie A sta cercando di affermarsi come coach) è stata costruita per una salvezza tranquilla, ma ha a disposizione un roster di tutto rispetto che può giocarsela con tutti (chiedere a Bisceglie per informazioni). L'asse portante della squadra è composto dal trio Casale, Caridà, Bisconti. Il primo, play classe 1991, gioiello scuola Virtus Roma, milita da ormai 8 anni stabilmente in squadre di B della capitale e dintorni (13.5 pti, 6.2 reb); il secondo è il tiratore di riferimento della squadra (10.8 pti ppg) e vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione; l'ultimo è il top scorer della squadra (13.6), pivot classe 1982, punto di riferimento del roster, una carriera tra B e A2 con trascorsi anche in Puglia, a Bari, dal 2015 a Valmontone. L'ala grande Bonessio per dare fisicità e peso al quintetto, poi un duo under importante: Santini (classe 2000) è la variabile impazzita della squadra, già in grado di far male alle difese avversarie (7.6 pti e 20 min ppg). Cavallo, ala classe 2000, giocatore importante in prospettiva, già in grado di tenere la categoria. Nel roster anche molti altri giovani, tra i quali spicca l'ex Corato Di Poce (3.4 pti).

I neroverdi sono pronti: per buttarsi definitivamente alle spalle questo inizio di campionato non all'altezza delle aspettative, per disputare una partita degna del nostro gruppo, dei nostri colori, della nostra storia, per stupire e tornare a far sventolare in alto i vessilli neroverdi. Ma per farlo abbiamo bisogno, ora più che mai, di ognuno di voi. Il sostegno dei nostri tifosi sarà come sempre la carta vincente per ripartire, per tornare a sognare.