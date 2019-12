​NMC, il girone d'andata si chiude al PalaLosito con Capri

Chiusura di girone d'andata al PalaLosito per le ragazze della Nuova Matteotti Corato, che saranno impegnate contro la capolista Olimpia Capri, sabato alle ore 16.



Gara complicata che arriva dopo la confortante e bella vittoria esterna contro Potenza ed occasione di conferma dei progressi mostrati nel capoluogo lucano dal gruppo coratino, che sembra avere trovato una buona continuità, eccezion fatta per la trasferta di Battipaglia.

Le biancoblu nell'ultimo match hanno mostrato buone trame offensive, capacità di reazione dopo la sconfitta e una buona condizione fisica e tenuta atletica, vista la bella difesa attuata messa in mostra per tutta la durata del match. Una squadra solida, che sembra aver trovato equilibri e fiducia nei propri mezzi e che anche nella settimana di allenamento in corso ha confermato queste sensazioni. Soliti problemi di formazione per coach De Nicolo, alle prese con alcune giocatrici con qualche acciacco fisico. Ora il test con Capri, una formazione certamente più esperta e scorbutica.

Passando alle campane, capolista con 12 punti in 8 giornate, la squadra diretta da coach Paolo Falbo è un team molto compatto e coeso. Imbattute da 4 partite consecutive, compresa l'ultima in cui hanno dominato su Battipaglia 68-60. Una società che ha superato le difficoltà di inizio campionato, in cui giocava con sole 5 giocatrici a referto di cui 3 under 16 locali, e che si è poi progressivamente rinforzata: alla già presente Gallo, peraltro miglior marcatrice del team con 152 punti, la dirigenza ha via via aggiunto innesti importanti e di categoria come le sudamericane David, Rios e Ledesma. Ora sembra che l'amalgama sia stata trovata e le ragazze di Capri sono diventate capoliste.

Sarà una partita tosta, in cui per motivi diversi entrambe le squadre cercheranno i due punti in palio. Arbitreranno la gara i signori Stanzione di Molfetta e Venezia di Bari.