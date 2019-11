​Nuovo acquisto per la Nmc femminile, arriva l'ala Mastrototaro

Colpo di mercato per la Nuova Matteotti Corato della presidente Grazia Balducci. La squadra che milita nel campionato di B Femminile ha perfezionato l'acquisto di una nuova giocatrice che si è già aggregata al gruppo di coach Bruno De Nicolo e ha già debuttato sul parquet nel match di domenica scorsa a Battipaglia. Si tratta di Chiara Mastrototaro, giovanissima ala, alta 179 cm, nata a Trani, classe 2003.



Chiara, nonostante abbia soltanto 16 anni, è uno dei prospetti più interessanti del basket femminile giovanile ed ha già una discreta carriera alle spalle. Dopo aver cominciato nell'Olimpia Trani è passata al Volorosa Brindisi nella stagione 2016/2017 ed alla Pink Bari dove ha giocato anche in serie B siglando anche 15 punti nella stagione 2018/2019.

Si interessa a lei alla fine della scorsa stagione l'Use Scotti Rosa Empoli, formazione di serie A femminile che la ingaggia all'inizio di questa stagione facendole respirare l'atmosfera del basket che conta, del basket di serie A. Con le toscane, Chiara ha due presenze contro Battipaglia e Venezia. Poi la chiamata della Matteotti e il ritorno nella sua Puglia da cui era partita.

La Mastrototaro vanta anche esperienze azzurre con la Nazionale giovanile con cui ha disputato il Trofeo dell'Amicizia in Francia nel 2018 e con cui è stata nelle riserve dell'Under 16, oltre ad aver partecipato a numerosi raduni nazionali.

«Colgo l'occasione per dare ufficialmente il benvenuto mio e della società a Chiara nella grande famiglia della Nuova Matteotti - ha commentato il direttore sportivo Franco Gatta - È un prospetto interessante, una ragazza che già conoscevamo per averla vista nei raduni regionali e nazionali e per averla tante volte affrontata da avversaria in gare ufficiali a vari livelli. È una giocatrice versatile e di sicuro affidamento oltre che una ragazza con ottime doti tecniche ed umane. Potrà esserci utile per allungare e migliorare le rotazioni a livello di prima squadra ed anche per rinforzare il gruppo under 18 femminile».

Chiara si è già messa a disposizione di coach De Nicolo e del suo staff e si è già aggregata alle sue nuove compagne giocando come già detto sia a Battipaglia che con la formazione under 18.