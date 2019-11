C femminile, le ragazze cedono a Battipaglia

Netta sconfitta per le ragazze della Nuova Matteotti Corato che cedono a Battipaglia 82-64 al termine di una prestazione non positiva. Passo indietro rispetto al match di sabato scorso da cancellare in fretta e ripartire con ancora più grinta.



Coach De Nicolo deve rinunciare a Uniti e Rinaldi e schiera Caccavo, Mangione, Pisicchio, Amorese e De Nicolo. Nel primo quarto, parte subito forte Battipaglia. Capitan Pisicchio sigla il primo punto coratino su tiro libero ma sono le locali a far subito la voce grossa. Al 5′, sono avanti di 11-5. L'ingresso della De Gennaro porta u po' di vivacità ed energia al gioco coratino ma nella seconda metà del quarto le campane accelerano ulteriormente chiudendo il quarto avanti 26-14 con una ottima Montiani che sigla gli ultimi 4 punti del quarto.

Ad inizio secondo quarto, è ancora Battipaglia, dopo un canestro della Lenzu, a siglare la tripla del 29-16. Corato, però, non sta a guardare, e con un parziale di 7-3 tenta di riavvicinarsi arrivando sul 29-21. Le coratine disputano una buona gara e restano in scia alle padrone di casa. Al 15′, Battipaglia è sul +11 (33-22). Nella parte conclusiva del primo tempo, le biancoblu si disuniscono e lasciano campo libero alle campane che riallungano. Parecchi i punti concessi in contropiede che pesano sullo score a fine quarto. Coach De Nicolo fa esordire la neo arrivata Mastrototaro che gioca i suoi primi minuti in maglia Matteotti. All’intervallo lungo però, il punteggio è di 46-30.

Nel terzo quarto, Battipaglia, rallenta il proprio ritmo e Corato ne approfitta prontamente. Lenzu e Amorese sotto canestro regalano punti alle pugliesi e rimettono decisamente in carreggiata la Matteotti tanto che, al minuto 28, il tabellone recita 53-45. A quel punto, però, Battipaglia torna a far punti e, grazie ad un ottimo finale piazza, nel giro di due minuti, un pesante parziale di 10-0 per il 63-45 del 30esimo minuto.

Nell’ultimo quarto non succede praticamente nulla dal punto di vista della gara, che non è mai in discussione. Le coratine come già tante volte in questa stagione, gettano il cuore oltre l'ostacolo ma Battipaglia controlla bene mantenendo costantemente il vantaggio sui 15 punti. Poi 8 punti consecutivi della Cremona dilatano ulteriormente il parziale (77-53). Ultimi minuti di sostanziale equilibrio fino all'82-64 finale.

I tabellini

POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE - NUOVA MATTEOTTI CORATO: 82-64

PARZIALI: 26-14, 46-30, 63-45, 82-64

BATTIPAGLIA: Bisogno 9, Cremona 8, Scarpato 10, Montiani, Sasso 20, Chiapperino 2, Opacic 9, Mazza 6, Mattera 15, Santoli, Chiovato, Di Martino 3. All. Di Pace.

NUOVA MATTEOTTI CORATO: Mangione 4, Lenzu 9, Pisicchio 3, De Nicolo 7, Ferraretti 6, Caccavo 8, Gatta ne, Amorese 16, Mastrototaro, De Gennaro 11. All. De Nicolo.

ARBITRI: Picardo di Baronissi (SA) e Procida di San Cipriano Picentino (SA).