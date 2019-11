Basket Corato, al Palalosito arriva Formia

Domenica 24 novembre alle 18.00 l'Adriatica Industriale Basket Corato torna tra le mura del PalaLosito dopo la bella affermazione di Cassino, avversario di turno la neo promossa Meta Formia. Nata nel 2012, la squadra del patron Tartaglione ha scalato rapidamente le gerarchie del Basket italiano e l'anno scorso dopo un'ottima regular season ha conquistato per la prima volta la Serie B, battendo nella finale playoff Grottaferrata con un secco 2-0. La squadra allenata da coach Lico ha approcciato bene al terzo campionato nazionale: score di 3-6, frutto di due vittorie tra le mura amiche e una a Pozzuoli, con sconfitte sempre di misura, eccezion fatta per la sfida interna contro Sant'Antimo, dove non c'era Longobardi, giocatore rappresentativo dei pontini.

I ragazzi di coach Gesmundo dopo il durissimo lavoro settimanale hanno finalmente trovato riscontro anche nei risultati sul campo. La vittoria per 70-87 ottenuta a Cassino è stata una bella prova di maturità in un momento molto difficile, in cui tutti coloro che sono stati chiamati in causa hanno disputato un'ottima partita, riuscendo a dare lo strappo decisivo nell'ultima parte di gara, spesso fatale ai neroverdi. Per il match contro Formia, coach Gesmundo potrà contare sul neo acquisto Lazar Kekovic, una pedina di assoluto livello che permetterà alla squadra neroverde di compiere un ulteriore salto di qualità. Di certo nulla è stato ancora fatto e il lavoro da fare è ancora tantissimo, ma una cosa è certa: la vittoria, ma soprattutto la bella prestazione, sono state una bella iniezione di fiducia per tutto l'ambiente e il match interno contro Formia sarà un'ottima occasione per confermarsi.

I laziali allenati da coach Lico e coach Di Rocco (artefice della promozione in B) hanno un roster di buon livello generale, in cui spicca in maniera netta il talento offensivo dell'ala classe 1994 Longobardi, che sta ripetendo l'exploit avuto l'anno scorso con la casacca di Scauri (21 punti di media nel 18/19, 20.1 quest'anno). In quattro partite su otto disputate, l'esterno ha superato i 20 punti a referto, con l'high in casa di Stella Azzurra (36 punti!). Ma Formia non è tutta qui: la guardia/play Gentili, ex Ruvo, viaggia ad una media di 14.3, l'ala Porfido, uno degli artefici della promozione dello scorso anno, si sta confermando anche in B (13.2 pti e 6.3 reb). In cabina di regia agisce l'esperto Coronini, miglior assist man del torneo con più di 5 passaggi decisivi a partita di media. Sotto le plance oltre a Longobardi, ecco Matteo Botteghi, centro classe 1995. Per lui 10.4 punti a partita e quasi 6 rimbalzi. Completano il roster giovani interessanti che hanno già un buon minutaggio come il play Cimminella (18 min e 5 pti di media ad allacciata di scarpe).

Come tutti i match di questo campionato, anche questo nasconde delle insidie non indifferenti, ma una vittoria per Corato sarebbe di vitale importanza, prima delle due trasferte in terra campana, tutto in una settimana. Sette giorni in cui i neroverdi possono mettere importanti punti in cascina in una classifica molto corta.