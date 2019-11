Dopo Caserta, Scafati e Castellammare di Stabia, altra trasferta in Campania per le ragazze della Nuova Matteotti Corato. Stavolta sarà Battipaglia la destinazione delle coratine, per affrontare domenica sera la formazione locale. Una gara difficile e complicata, ma che potrebbe voler dire, in caso di vittoria barese, il definitivo rilancio e l’inizio di un nuovo campionato dopo un complicato cammino fin qui.

Paradossalmente, visti i punti in classifica, a questo incontro arriva meglio la Nuova Matteotti Corato. Nonostante, infatti, i soli 4 punti in graduatoria contro gli 8 delle campane, la Matteotti è reduce dal preziosissimo successo casalingo contro Taranto di sabato scorso, che ha restituito fiducia, entusiasmo e convinzione nei propri mezzi ad un gruppo che ne aveva davvero bisogno. Match che potrebbe essere stato una svolta per le coratine, per come è maturata la vittoria e per quello che significa, a patto di riuscire a dare continuità all'ultima prova.

Dal canto suo invece Battipaglia arriva allo scontro di sabato in un momento non proprio positivo. La squadra della coach Federica Di Pace, unico allenatore donna del campionato, è infatti reduce da due sconfitte consecutive, contro Salerno prima, e Stabia nell’ultimo turno. Battute d’arresto che hanno significato perdita del primo posto in classifica, ora nelle mani della Pink Bari con 10 lunghezze. Si sono detti non soddisfatti della qualità del gioco espresso dalle atlete i vertici societari, che hanno provveduto a catechizzare a dovere le loro giocatrici. Battipaglia infatti è una formazione di ragazze giovanissime, vivaio della formazione battipagliese di serie A1. La si potrebbe definire un serbatoio dove i prospetti più talentuosi si fanno le ossa e si mettono alla prova confrontandosi con atlete senior in un campionato probante come la B Femminile. Non inganni quindi l’età media bassissima di nemmeno 19 anni, perché le campane sono un osso durissimo da affrontare, nonostante i due ko consecutivi che hanno subito.

Tra le atlete da segnalare la Mattera, miglior realizzatrice del team con 73 punti e il trio Sasso, Scarpato, Cremona. Tutte però sono da non sottovalutare specie perché giocheranno in casa e vorranno sicuramente rifarsi e ritornare in testa al torneo. Una gara quindi cruciale per entrambe le formazioni, che per motivi diversi ci terranno a non sfigurare e a portare a casa i due punti in palio.

Arbitreranno la gara, in programma alle ore 18.30, i signori Cusanno di Avellino e Moro di Salerno.