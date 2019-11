Al termine di un match intenso e combattutissimo arriva finalmente la prima vittoria interna stagionale per la Nuova Matteotti Corato nel campionato di serie B Femminile. Le coratine hanno superato l'AD Maiora Taranto 46-44. Decisivo, questa volta in positivo, il terzo quarto di gioco, quando le baresi scavano il break che alla fine regala una vittoria sofferta ma molto importante che potrebbe rappresentare la svolta della stagione coratina per come è maturata e per la consapevolezza dei propri mezzi che lascia nel gruppo Matteotti.



Coach De Nicolo schiera Pisicchio, Mangione, Gatta, De Nicolo e Amorese ma l'avvio è tutto di marca tarantina. Le joniche entrano meglio nel match e aprono subito la contesa col canestro di Lacitignola. Le ospiti sembrano in controllo con le locali contratte e nervose che per parecchi minuti non trovano il fondo della retina. Taranto quindi ne approfitta e dilata il vantaggio sino ad un clamoroso 0-10. È la tripla di Mangione, assieme all'ingresso di De Gennaro e Rinaldi a scuotere retina e ragazze di casa per la prima volta. È l'inizio di una scossa che si materializza nel controbreak di 8-0 che riporta a contatto la Matteotti dopo lo spavento iniziale. Le biancoblu riescono ad impattare a quota 12 a pochi secondi dalla sirena prima che due liberi di Lacitignola non riportassero avanti Taranto 12-14 alla fine del primo periodo.

Apertura di secondo quarto che ricalca quella del primo, con Corato che ancora una volta si blocca in attacco lasciando campo libero alle ospiti. L'ex Ciminelli dà linfa alle manovre delle ragazze di coach Palagiano che scappano di nuovo via con un 8-0 che significa 12-22 e vantaggio in doppia cifra. A questo punto comincia il match delle coratine che, rianimate dalla tripla di De Nicolo, cominciano una lenta rimonta. Taranto sembra gestire ma le biancoblu sono attaccate al match e non lasciano più molto spazio alle ospiti. Si segna poco da ambo le parti, tanti gli errori ma match godibile e veloce per un pubblico caldo e presente. 4 punti consecutivi di Amorese mandano le squadre al riposo con Taranto avanti 21-25.

Terzo periodo che si apre con la doppia tegola del terzo fallo in rapida sequenza per De Gennaro, fin lì molto positiva, e Caccavo. Corato però trova 6 punti consecutivi con due bombe di una scatenata De Nicolo che vale il primo vantaggio del match per le coratine sul 27-25. Il match si accende, nessuno ci sta a perdere e la Matteotti spinge sull'acceleratore tentando la fuga con la terza tripla del quarto firmata Ferraretti (33-29).

Taranto perde riferimenti e certezze, le sue giocatrici migliori si caricano di falli e sbagliano tanto in fase di impostazione e conclusione, anche grazie alla intensa difesa delle ragazze di coach De Nicolo, letteralmente trasformate rispetto ai primi 2 quarti. Il risultato sono i soli 6 punti concessi in 10 minuti alle ospiti ed il 36-31 di fine terzo quarto. La manovra coratina invece si fa più fluida e veloce e trova soluzioni offensive facili ed efficaci. Taranto prova a rientrare nel match con un 4-0 arrivando sino al 36-35. La Matteotti però non si lascia superare e lentamente riallarga il divario.

A 5 minuti dalla fine le biancoblu sono avanti 45-37 e la partita sembra in discesa. Le joniche però tornano sotto e si riavvicinano. Giorgino, Boccadamo e Tolardo suonano la carica e rosicchiano tutto il vantaggio barese.

Il finale è thrilling e non adatto ai deboli di cuore. Ad un minuto dalla fine Corato è avanti 45-44. Taranto non trova il sorpasso e Corato manca il colpo del ko prima che un libero della Mangione a 4 secondi dalla fine e il successivo rimbalzo offensivo non sanciscano la tanto sospirata ed attesa vittoria.

Un match vinto col cuore, con la grinta, con la voglia e con la determinazione di un gruppo che si è rialzato in una sfida complicata, iniziata male ma finita benissimo. Tante cose vanno ancora migliorate ed alcuni blackout eliminati ma questi due punti portano ossigeno, morale ed entusiasmo ad una squadra attesa ora dalla trasferta contro la capolista Battipaglia sabato prossimo.

I tabellini

NUOVA MATTEOTTI CORATO - AD MAIORA TARANTO 46- 44

NUOVA MATTEOTTI CORATO: Mangione 11, Rinaldi, Maggiulli ne, Uniti, Pisicchio 2, De Nicolo 15, Ferraretti 8, Caccavo 2, De Gennaro 1, Gatta 1, Amorese 6, El Friyekh ne. All. De Nicolo.

MAIORA TARANTO: Lacitignola 8, Palmisano 2, Ciminelli 10, Tolardo 3, De Mitri 10, Boccadamo 4, Giorgino 7, Caminiti, Cimmino ne, Capriulo ne. All. Palagiano.

ARBITRI: Ranieri di Mola di Bari (BA) e Fiorentino di Bari

PARZIALI: 12-14, 21-25, 36-31, 46-44

USCITI PER 5 FALLI: Giorgino

NOTE: Fallo antisportivo a De Nicolo