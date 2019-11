Corato di scena a Cassino, sabato sera cruciale per i neroverdi

Per la nona giornata di Serie B Old Wild West girone D, Corato gioca d'anticipo: sabato alle 19 al PalaVirtus di Cassino, andrà in scena il match tra BPC Virtus Cassino e Adriatica Industriale.

I ciociari, l'anno scorso retrocessi dalla serie A2, occupano l'ultima posizione della graduatoria assieme ad Avellino, ma la classifica non deve ingannare. Se escludiamo la trasferta di Salerno, i rossoblu hanno perso gli altri sei match con uno scatto medio di 4,5 punti e hanno vinto l'unica partita in casa contro Bisceglie, chiaro segnale di come la squadra allenata da coach Luca Vettese sia molto più valida dei risultati ottenuti e stia attraversando una fase di underperformance.



Qui Corato. Di underperformance certamente si può anche parlare per l'Adriatica Industriale. La sconfitta casalinga contro Nardò, la terza di fila in campionato, la seconda in casa, acuisce il momento di difficoltà vissuto dagli uomini guidati da coach Gesmundo. Un momento non facile, in cui la squadra sta facendo più fatica del previsto ad esprimere una buona pallacanestro. Un match difficile attende i neroverdi, pronti a dare tutto per tornare a sorridere, tornare a vincere.

Qui Cassino. La squadra guidata da coach Vettese può contare su un roster molto fisico e valido per la categoria, in cui spicca su tutti, la forza fisica e la determinazione di Alessandro Cecchetti, centro proveniente dalla IUL Basket Roma, autore di 16.9 punti a partita e 6.9 rimbalzi. Batteria di esterni molto variegata, guidata dal duo da San Miniato (Serie B gir. A) Michele Magini (8.3 punti e 5.3 ass), classe 1988, play e Simone Lasagni (11 punti). Da Domodossola ecco Rovere (8.5), punti importanti anche dal duo Fioravanti-Callara (10 e 9.6 pti ppg). Dalla panchina, importante il contributo sotto le plance di Liburdi (10.6 ppg). Gli under Lauria e Puccioni hanno buon minutaggio e completano il roster.

Un match complicato per mille motivi, che Corato farà di tutto per portare a casa. C'è tanta voglia di fare bene, tanta voglia di riscatto, tanta voglia di ritrovare una vittoria che darebbe fiducia al gruppo e all'ambiente tutto.