​Basket femminile, derby pugliese per la Nmc

Dopo tre gare consecutive contro formazioni campane la Nuova Matteotti Corato torna in terra pugliese. Le biancoblu infatti sabato scenderanno in campo al PalaLosito alle 18.30 contro Taranto.



Le avversarie, allenate da coach Fabio Palagiano, sono in un ottimo momento di forma e vengono da due nette e convincenti vittorie. Negli ultimi dieci giorni infatti, le joniche hanno nettamente regolato prima Potenza 58-28 e poi Caserta, sconfitta 68-35. Due vittorie che hanno spinto Taranto a quota 6 in classifica, a ridosso della coppia di vertice Bari-Battipaglia.

Una formazione quella tarantina, guidata dall'esperienza di Alessandra Cimminelli, ex che ha giocato a Corato qualche stagione fa. Assieme a lei, la 37enne Debora Palmisano, miglior marcatrice della squadra. Esperienza dunque, ma anche gioventù, rappresentata da Francesca Lacitignola, 22enne, ala con tanti punti nel suo score in questo avvio stagionale. A completare il roster altre valide giocatrici come Tolardo, De Mitri, Boccadamo e Giorgino. Una squadra che non segna molto ma che ha una difesa molto solida e difficile da superare.

Corato dal canto suo arriva al match ancora in cerca del primo successo interno stagionale e reduce dal ko contro Stabia, con cui però ha giocato alla pari per tre quarti, pagando alcuni minuti di blackout in cui ha segnato soltanto 2 punti. Episodio sicuramente da non ripetere per poter festeggiare al termine del match la prima vittoria interna. Non sarà semplice contro Taranto ma le coratine, che puntano a recuperare al 100% Uniti e ad avere l'organico al completo, hanno le caratteristiche per poter vittoriosamente chiudere la pratica. Serviranno cuore, grinta e tanta attenzione e lucidità sia in attacco che in difesa per non concedere alle ospiti punti e giocate semplici.

Arbitreranno la gara i signori Ranieri di Mola di Bari e Fiorentino di Bari, coppia che sabato scorso ha arbitrato gli uomini della Matteotti nel match di campionato contro Lecce.