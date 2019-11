Basket Corato in crisi, decisiva la gara contro Cassino

Arriva la presa di posizione della società dopo le ultime sconfitte incassate dall'As Basket Corato.

«La società - si legge in una breve nota - riunitasi in data odierna nelle figure del Presidente Marulli, Vice Presidente Capogna, Direttore Generale Caterina, Direttore Sportivo Martinelli e Direttore Tecnico Saracino, alla luce del negativo percorso iniziale non adeguato alle aspettative societarie, ha deciso di adottare ogni eventuale provvedimento al termine della prossima partita contro Cassino».