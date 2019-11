Con la Nmc il basket entra nelle scuole di Corato

La Nuova Matteotti porta il basket nelle scuole di Corato. Riparte il progetto che ha l’obiettivo di far crescere le ore di attività sportiva negli istituti scolastici, a partire proprio dalla pallacanestro. Migliaia gli alunni coinvolti, tra iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie, per oltre 60 classi che hanno aderito all’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigenza della NMC anche per la stagione sportiva 2019/2020.

Torre Palomba, Madonna Pellegrini, Giovanni Paolo II, Tattoli e Fornelli gli istituti che hanno sposato il progetto e che ogni giorno accolgono tra le propria mura gli istruttori della Nuova Matteotti Corato. Ad allenare i più piccoli e a trasmettere loro i valori dello sport alcuni fra gli atleti della NMC nonché istruttori di minibasket ovvero Patricio Cicivè, Deividas Sabeckis, Aldo Gatta, Raffaele Mazzilli e Sabrina Annoscia, che affiancano Concetta D’Imperio e Lucia Ventura, quest’ultima coordinatrice del progetto.

«Il nostro obiettivo – racconta Ventura – è quello di aumentare le ore di attività fisica nelle scuole e di incentivare i bambini a praticare lo sport. La tecnologia ha preso il sopravvento sui più piccoli e molte volte un videogame sostituisce uno vero, fisico, magari con la palla a spicchi, inducendoli a restare a casa piuttosto che a frequentare i campi da gioco e a socializzare con i loro coetanei».

«Lo sport è uno straordinario strumento di crescita che può restituire davvero tanto, soprattutto se lo si trasmette a partire dalla tenera età. Il nostro range di riferimento, infatti, va dai 3 ai 10 anni, periodo in cui l’attività fisica rappresenta una prerogativa».

Il progetto scuola, che è soltanto una delle tante attività che stiamo avviando, è stato accolto con grande favore dai dirigenti scolastici e ciò non può che renderci orgogliosi, e le cifre record di quest’anno confermano l’ottimo lavoro svolto da tutto il nostro staff, sempre più attento al settore del minibasket, un pezzo fondamentale del puzzle targato Nuova Matteotti Corato» conclude Ventura.