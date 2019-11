Avellino-Corato rinviata a data da destinarsi: Pala "Del Mauro" impraticabile

Il piovoso weekend di "Ognissanti" appena trascorso ha portato l'autunno un po' in tutta la penisola, con piogge che hanno interessato praticamente ogni parte d'Italia. Nessuno però poteva prevedere che la pioggia, per quanto intensa, potesse causare il rinvio di una partita di pallacanestro.

Questo invece è ciò che è accaduto al Pala "Del Mauro" di Avellino, dove era in programma il match Avellino-Corato, valevole per la settima giornata di Serie B Old Wild West. L'intensa perturbazione abbattutasi sull'Irpinia ha infatti reso impraticabile il parquet della Scandone, a causa di un'importante infiltrazione sul soffitto. Già dal riscaldamento, sulle teste dei giocatori, è iniziato letteralmente a piovere. Gli ufficiali di gara, atteso il termine ultimo alle ore 18:15, hanno infine decretato l'impraticabilità del campo e conseguente rinvio del match a data da destinarsi.