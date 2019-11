C Silver, per la NMC insidia Mesagne

Trasferta ostica per la Nuova Matteotti Corato che, nella quinta giornata del campionato di serie C Silver giocherà sul parquet della New Virtus Mesagne.

Non inganni la posizione in classifica dei mesagnesi, ultimi con 0 punti dopo 4 partite. La squadra ha fin qui affrontato due corazzate come Cerignola e Lecce ed ha venduto cara la pelle contro Trani e Adria Bari, giocandosela fino alla fine nonostante le sconfitte subite.

Una formazione completa quella mesagnese, che può contare sulla grande esperienza e conoscenza cestistica del suo trio Risolo-Crovace e soprattutto Trionfo, miglior marcatore della propria squadra ed ex protagonista delle tavole del PalaLosito. È in gran parte da loro che dipendono le fortune di un team che può contare anche su altre individualità importanti come Gallo, Gualano e Pavlovic.

Senza considerare che l'ambiente ha vissuto proprio in questi giorni uno scossone importante. È infatti cambiata la guida tecnica, con coach Curiale che ha rassegnato le dimissioni dopo l'ultima sconfitta ed è stato sostituito da coach Tonino Bray, vecchia conoscenza anche degli appassionati coratini. Un tecnico di provata esperienza che torna sulla panca mesagnese dopo 25 anni e ritrova Risolo in campo.

Dal canto suo la Nuova Matteotti Corato spera di centrare la sua quarta vittoria consecutiva e rimanere agganciata al treno delle inseguitrici della fin qui infallibile capolista Cerignola. Coach Verile ha lavorato molto con i suoi ragazzi per evitare il ripetersi di errori come quelli visti col Trani nell'ultimo turno, che potrebbero costare cari.

L'imperativo è concentrazione e grinta sin dall'avvio ed evitare di prendere sottogamba il match e l'avversario in particolare. Lo sport è pieno di sorprese di questo genere e nell'ambiente Matteotti nessuno tende a dare nulla per scontato. Bisognerà giocare col coltello tra i denti per uscire vittoriosi da un palazzetto, quello di via Udine, che si prospetta caldissimo e pieno di tifo e passione.

Il match è in programma domenica alle ore 20:30 e sarà arbitrato dai signori Rodi di Brindisi e Solimeo di Lecce, che ha già arbitrato i biancoblu nella trasferta contro l'Adria Bari.