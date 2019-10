Nmc, la squadra femminile perde contro Scafati

Non riesce il secondo blitz esterno alle ragazze della Nuova Matteotti Corato, battute da Scafati nella terza giornata del campionato di serie B femminile. 51-42 il punteggio finale del PalaGalvani, che ha visto vincere le campane. Fatali alle biancoblu il secondo e terzo quarto, dove racimolano solo 16 punti in 20 minuti e di fatto concedono il break decisivo ai fini del risultato finale.

Coach De Nicolo deve fare a meno dell'infortunata Uniti e lancia in avvio Mangione, Annoscia, Amorese, Caccavo e De Nicolo. Risponde coach Ottaviano schierando Iozzino, Garcia Leon, Panteva, Sapienza e Mastena.

Pronti via ed è subito Scafati a far la voce grossa. Capitan Iozzino sigla 5 punti consecutivi e lancia le compagne in avvio sul 7-0 con Corato che sembra non riuscire a trovare la via del canestro. Ci pensa poi Ferraretti con una tripla a sbloccare il punteggio per le baresi, prima che una nuova accelerazione non porti lo score sull'11-3. Corato prova a riportarsi sotto ma due liberi della Leon sanciscono il +10 (15-5). A questo punto arriva però la reazione della Matteotti. Le coratine piazzano un micidiale 8-0 di controparziale con le triple di Ferraretti e De Nicolo e chiudono il quarto in scia alle avversarie sul 15-13 riaprendo completamente la gara.

Avvio di seconda frazione con la Sapienza che segna 5 punti di fila per Scafati. Rispondono le coratine che non mollano e con un successivo 6-0 restano attaccate al match (20-19). A questo punto però sono le campane a scappare nuovamente via. Tre triple consecutive di Iozzino e Stoyanova confezionano il primo vero allungo del match con le baresi incapaci di trovare con continuità la via del canestro. Si materializza cosi il break di 13-1 che manda le due squadre all'intervallo sul 33-20.

Il terzo periodo è più equilibrato ma meno bello da vedere. Le due squadre sciupano molto in fase di impostazione e conclusione e per molti minuti il match resta bloccato sul 35-21 per Scafati, con Corato che spreca varie occasioni per riportarsi nel match, pur sfoderando un’ottima difesa che non concede punti alle avversarie. I successivi minuti scivolano via in grande equilibrio senza che Corato arrivi a un break importante ed il quarto si chiude quindi sul 44-29 sancito dal canestro della De Nicolo.

Ultimo parziale in cui stavolta è Corato a partire forte lasciando le briciole a Scafati in attacco ed in difesa. Il 4-0 targato De Nicolo-Amorese costringe coach Ottaviano a chiamare timeout. Funziona la difesa Matteotti e l'attacco punge a dovere ma le locali tornano subito in palla e mantengono la doppia cifra di vantaggio sino al termine, nonostante il mini parziale lo vinca Corato 7-13. Si chiude quindi 51-42 col rammarico per alcuni errori di troppo e per quel 13-1 prima del riposo che ha compromesso il match.

Ancora segnali incoraggianti da capacità e voglia di lottare e sacrificarsi sino alla fine per un gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno. Prossimo appuntamento sabato alle 18,30 quando al PalaLosito sarà di scena Salerno.

Givova Ladies Scafati - Nuova Matteotti Corato: 51-42

Givova Ladies Scadati: Ghielmi 3, Carotenuto ne, Iozzino 13, Garcia Leon 4, Panteva 2, Codispoti 1, Berardi ne, Sapienza 12, Stoyanova 14, Mastena 2, Mazzullo ne, Corbani. All. Ottaviano.

Nuova Matteotti Corato: Mangione 10, Rinaldi 4, De Gennaro, Lenzu 2, Pisicchio, Annoscia 4, De Nicolo 7, Ferraretti 8, Caccavo 2, Gatta 2, Amorese 3, Maggiulli ne. All. De Nicolo.

Arbitri: Picardo di Baronissi (SA) e Procida di San Cipriano Picentino (SA).

Parziali: 15-13, 33-20, 44-29, 51-42.