​Derby Corato-Ruvo, domenica biglietteria chiusa

Domenica 27 ottobre alle 18 si giocherà il derby di pallacanestro tra As Basket e Corato e Talos Ruvo.



In seguito a quanto stabilito dall'ordinanza prefettizia emessa ieri, nella giornata di domenica la biglietteria resterà chiusa. I tagliandi d'ingresso potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita, nella sede della società in via Matteo Renato Imbriani 1/E oggi e domani (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.30) e sabato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Sia ai tifosi coratini che ruvesi (cui saranno destinati complessivamente 82 biglietti) sarà concesso acquistare un solo tagliando a persona esibendo un documento di identità. Gli abbonati in tribuna manterranno lo stesso posto riservato.