Serie B, operazione riscatto per la Nuova Matteotti Corato

Provare a vincere per centrare il secondo blitz esterno consecutivo e dimenticare la sconfitta interna contro la Pink Bari. È quanto cercherà di fare la formazione femminile della Nuova Matteotti Corato guidata da coach Bruno De Nicolo, che sabato nella terza giornata di campionato sarà di scena al PalaGalvani di Angri per affrontare Scafati.

Una gara intensa contro una formazione agguerrita che è finora imbattuta e viene dalla vittoria esterna ottenuta contro lo Stabia. Una squadra, quella di Scafati, guidata dal riconfermato coach Nicola Ottaviano, che ha un roster abbastanza giovane. A parte il capitano Iozzino, 31enne, l'età media è molto bassa e la più anziana giocatrice non supera i 26 anni.

Due i nuovi acquisti nel gruppo campano, entrambe straniere e per la precisione argentine. Si tratta di Camila Berardi, play 26enne, e di Emilia Garcia Leon, ala forte 25enne. Assieme alla già citata Iozzino ed alla Sapienza costituiscono la spina dorsale di un gruppo che ha tanta voglia di stupire e far bene e ripetere il buon torneo dell’anno scorso, quando arrivò sesta.

Una squadra tutta cuore, grinta e difesa, molto simile a quella della Matteotti, che sta preparando al meglio la sfida cercando di limare gli errori emersi sabato scorso e ricaricando le pile in vista di una nuova gara che si prospetta incerta sino alla fine.

Sull’ultimo match, contro Bari, e sul prossimo impegno, contro Scafati, commenta così Sabrina Annoscia, guardia, classe 1995, ed autrice di 7 punti contro le baresi: “Contro Bari, squadra che ambisce a vincere il campionato con un roster molto più lungo ed esperto del nostro, abbiamo purtroppo commesso degli errori che abbiamo pagato anche oltremisura visto che loro sono state praticamente infallibili o quasi. Abbiamo imparato la lezione e cercheremo di non ripetere la prestazione di sabato, fermo restando che sfodereremo la stessa voglia di vincere. Per il prossimo turno di campionato andremo ad Angri cercando di mettere in campo tutta la nostra determinazione. Non sappiamo cosa ci aspetta perché non conosciamo le nostre avversarie ma ci possiamo basare solo sui risultati che hanno fin qui ottenuto. Sarà una gara dura ma speriamo, giocando come sappiamo, di poter bissare il risultato avuto a Caserta”.

Arbitreranno la gara, in programma sabato alle ore 17,30 i signori Picardo di Baronissi (SA) e Procida di San Cipriano Picentino (SA