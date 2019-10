NMC, al via i tornei di minibasket

In collaborazione con Zagaria Sport Meglio la camminata o la corsa? Fanno bene entrambe, ma con le scarpe giuste

Meglio camminare o correre? È una domanda che in tanti si fanno e una risposta univoca non esiste, è il fisico di ognuno di noi a fare da ago della bilancia. Di sicuro, tuttavia, esistono alcuni aspetti oggettivi che possono essere presi in considerazione. Camminare e correre sono