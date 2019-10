Sabato campano per i neroverdi, domani la trasferta a Pozzuoli

Dal Lazio alla Campania, passando per il PalaLosito: la complicata settimana dell'Adriatica Industriale Basket Corato si conclude domani, quando alle 19.00 affronterà in trasferta Pozzuoli, vera rivelazione di questo inizio di stagione. Eccezion fatta per il passo falso quasi inaspettato tra le mura amiche contro Formia, il cammino dei puteolani è stato pressoché perfetto. La qualità del roster a disposizione di coach Mariano Gentile è di prim'ordine, l'entusiasmo del caloroso pubblico campano renderà ancor più duro l'impegno dei neroverdi. E per quanto possa valere alla quinta giornata, Pozzuoli-Corato varrà la vetta della classifica.

Nonostante le condizioni fisiche non perfette di alcuni elementi del gruppo, la squadra allenata da coach Gesmundo è riuscita brillantemente a buttarsi subito alle spalle il k.o. contro Stella Azzurra e ha affrontato l'impegno casalingo contro Scauri, per nulla semplice, spinta dal sostegno del PalaLosito. Per la trasferta di Pozzuoli buone notizie dall'infermeria: Sereni è praticamente recuperato, Serroni ha superato l'influenza, mentre Brunetti ha quasi del tutto riassorbito la botta alla schiena presa in quel di Roma. Tutti abili e arruolati dunque per il match di sabato.

La squadra campana, ben allenata da coach Gentile è certamente tra le rivelazioni di questo campionato ed è tra le squadre che ha subito meno punti sinora. Altra cosa che ha caratterizzato la Virtus è quella di aver conquistato tutti e sei i punti negli ultimissimi possessi: contro Cassino ci ha pensato Savoldelli con una bomba a 30" dal termine, a Valmontone ci pensa Picarelli dal perimetro, praticamente sulla sirena, Picarelli decisivo anche a Sant'Antimo con una tripla a 25" dalla fine. Squadra che non muore mai dunque, che può contare su giocatori di spessore. L'asse ex Bisceglie Tredici-Tomasello domina il pitturato, con 21 punti e 14 rimbalzi di media a partita. Reparto completato dall'esperienza di Errico. Top scorer e metronomo della squadra il play classe 1997 Nicola Savoldelli (13.5 ppg), mentre il più preciso è la guardia ex Porto Sant'Elpidio Marchini, che tira con il 64% dal perimetro. L'ex Cagliari Picarelli (11.5 ppg) è fondamentale nello scacchiere campano, così come importanti sono i giovani di belle speranze come Lurini e Mehmedoviq.

L'ultimo precedente: rievoca bei ricordi il confronto tra le due squadre. L'1 giugno 2018 nel concentramento di Ferentino, Corato batte Pozzuoli 75-62, dopo un match combattuto e complicato, con Bricis (21 pti) trascinatore dei neroverdi. Il penultimo gradino prima della storica promozione in serie B nazionale.

Durissimo impegno per i neroverdi dunque, una sfida che rievoca dolci ricordi, un match importante per confermare quanto di buono fatto sinora.