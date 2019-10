Serie B, per le ragazze della Matteotti debutto al PalaLosito

Dopo il successo esterno nel match d’esordio in serie B a Caserta, arriva il momento del debutto anche al PalaLosito per le ragazze della Nuova Matteotti Corato di coach Bruno De Nicolo. Sabato sera le coratine affronteranno la Pink Sport Bari di coach Veneziani, anch’essa reduce – come le coratine – da una vittoria all’overtime (76-72), contro Stabia.

Settimana di allenamenti intensa per le biancoblu, che hanno subito archiviato la gioia per il primo successo in campionato per tuffarsi nella preparazione di questo incontro. A Caserta ha vinto la voglia e la determinazione dell’intero gruppo, con tutte le ragazze che sono state parte importante del match.

Ciascuna atleta si è fatta trovare pronta, sfoderando grinta e lucidità nei momenti decisivi, quando le casertane hanno preso il largo in avvio e quando, dopo la rimonta dei due quarti centrali, sono ritornate in parità prima e in vantaggio poi, nell’ultimo periodo. È emersa qui la voglia di rivalsa del gruppo della Nuova Matteotti Corato, con Uniti e Mangione a dare esperienza e tranquillità e a suonare la carica per il controsorpasso e il successo finale.

Sabato dunque sarà importante una buona difesa contro una squadra che ha siglato 76 punti contro Stabia. Una squadra che non molla mai come ha dimostrato nel suo match d’esordio, rimontando 8 punti alle stabiesi e poi battendole al supplementare grazie alla Delli Carri, figlia dell’ottimo ex giocatore Gigi. Assieme a lei le straniere Suero Coronado e Pavlovic, ma anche Volpe e D’Alessandro, per un buon mix tra esperienza e gioventù.

Al PalaLosito andrà in scena un match non facile, un derby in cui sarà importante lo spirito di gruppo e la compattezza di squadra contro una formazione con buone individualità e giocatrici d’esperienza. Una gara da prendere con le molle per le ragazze di De Nicolo che vorranno portare a casa il successo davanti al proprio pubblico.

Palla a due alle ore 18,30. Arbitreranno la gara i signori Calisi di Monopoli (BA) e Laterza di Mola di Bari (BA), che ha già arbitrato la Nuova Matteotti Corato nel suo debutto in C Silver a Cerignola.