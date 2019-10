​NMC, domenica l’esordio in C Silver a Cerignola

Per la Nuova Matteotti Corato finalmente è arrivato il tanto atteso inizio del campionato. Meno di 72 ore e i biancoblu faranno il loro debutto ufficiale in serie C Silver. Per questa prima volta storica ed assoluta la sorte ha riservato il parquet ostico di Cerignola, che i coratini ben conoscono. Avversaria la formazione di coach Beppe Vozza, l’anno scorso già degna contendente in serie D e risultata poi vincitrice del torneo. Due squadre quindi che si conoscono e si temono, e che non vedono l’ora di cominciare questa nuova avventura in una categoria superiore.



Una gara tanto attesa dai coratini, la prima in un campionato professionistico di tutta la storia della società. Un match frutto di tanti anni di sacrifici a livello giovanile e di risultati che hanno permesso sempre di più a questo club di spiccare il volo e di aumentare le ambizioni, fino ad arrivare al match che si giocherà domenica prossima.

La Nuova Matteotti arriva all’appuntamento pronta e carica dopo oltre un mese di preparazione. La squadra non è più la stessa dell’anno scorso. Gli arrivi estivi di Sabeckis, Cicivè e Simonis hanno portato esperienza, personalità e freddezza nei momenti decisivi, qualità che in campi caldi come quello foggiano potrebbero risultare determinanti. Saranno loro infatti, assieme a capitan Gatta e Cicivè, a dover fare da guida ai giovani rampanti in biancoblu, già smaniosi di cominciare e ben in grado, come si è visto in preseason, di tenere bene il campo.

Dello stesso avviso coach Verile: Siamo pronti, abbiamo fatto una buona preseason con cinque amichevoli con squadre di buon livello che ci hanno giovato ed aiutato nella nostra crescita. Cominciamo ad assaggiare questo torneo sul campo di una società che ha uno dei roster, se non il roster, più forte tra tutte le contendenti del campionato. Hanno dichiarato di voler vincere il campionato, noi siamo pronti ad affrontarli senza timore. Abbiamo preparato alcune cose che speriamo ci portino ad una buona prestazione innanzitutto. Cercheremo di giocare la nostra gara e di mostrare il basket che sappiamo fare».

Di contro i foggiani non sono da meno, e guidati da Gvezdaukas, Musci Jonikas e Romano, non vorranno sicuramente steccare l’esordio davanti al pubblico amico.

Comincia quindi da Cerignola un viaggio lungo 26 giornate di regular season, che accompagnerà i tifosi della NMC almeno fino ad aprile girando per tutta la Puglia da Foggia a Lecce, passando per Mesagne, Taranto, Brindisi, Monopoli, Bari, Molfetta, Trani, Barletta e Foggia.

L’appuntamento dunque è per domenica 6 ottobre alle ore 18 al Pala Famila. Arbitreranno il match i signori Menelao e Laterza di Mola di Bari.