Stagione al via per la Nuova Matteotti Corato, che ieri sera - in una gremita piazza Di Vagno - si è presentata ufficialmente a città e tifosi prima di cominciare l’anno agonistico 2019/2020. Nove mesi intensi che vedranno i biancoblu impegnati nei due campionati senior, di serie C silver maschile (il 6 ottobre) e di B Femminile (il 13 ottobre), e in numerosi campionati giovanili oltre che in decine di tornei nel settore minibasket.



Si parte dalla C Silver, squadra affidata a coach Marco Verile, un lusso per la categoria. Della formazione che ha conquistato la sua prima storica partecipazione alla C sono rimasti i giovani D’Introno, D’Imperio e Di Bartolomeo, il pivot Raffaele Mazzilli, classe 1994, al suo secondo anno a Corato dopo aver giocato in B a Bisceglie, e capitan Aldo Gatta, ormai un veterano (nonostante i suoi 27 anni) grazie alle sue numerose esperienza sportive, fra cui quelle a Cassino e a Vieste.

Sul fronte nuovi acquisti, invece, si parte dal playmaker lituano Deividas Sabeckis, già visto in Puglia con la sua militanza a Ruvo, due stagioni fa, e a Ceglie, lo scorso anno. Garanzia di leadership, punti ed esperienza. Talento purissimo e grande assistman, sarà uno dei fari della squadra.

Sotto le plance, a dar manforte a Mazzilli, c’è Patricio Cicivè - anche lui nominato capitano - lo scorso anno all’A.S. Basket Corato in serie B con coach Verile e prima ancora a Patti. Grande agonista, rimbalzista e lottatore, garantisce muscoli e centimetri oltre che una decina di punti a partita di media. Innesto importante per una squadra che dovrà lottare per tutti i 40’ su ogni campo in ogni giornata.

Come cambio del playmaker ecco Michele Laquintana, under di belle speranze rapido e tecnico e terzo fratello di una dinastia cestistica importante, completata da Vanni, ora in B a Ruvo, e Tommaso, che gioca a Brescia in Lega A. I suoi 17 anni sono dalla sua parte e sicuramente crescere alle spalle di Sabeckis non potrà che farlo migliorare.

Ultimo colpo in ordine di tempo, ufficializzato soltanto sabato pomeriggio, è Simonis Zygimantas, point-guard, classe 1995. Lituano, 191 cm e mezzi tecnico-atletici importanti, proviene dal Suduva dove nell’ultima stagione ha una media di oltre 10 punti a partita. Un acquisto che rinforza ottimamente il reparto esterni biancoblu e completa un roster molto ben strutturato. A completamento della rosa ci sono poi gli under dal sicuro avvenire che hanno già dimostrato in pre-season di poter essere utili alla causa, come Piccolo, Marcone, Verile, Piccarreta, Colletta e Scaringella.

Passando alla serie B Femminile, anche qui il roster presenta alcune novità, a cominciare dalla guida tecnica. Al timone infatti non ci sarà Mario Fabrizio ma coach Bruno De Nicolo, che ha già fatto molto bene come head coach negli anni scorsi sia con le ragazze che coi ragazzi, specie a Terlizzi.

Tra le confermate dell’anno scorso ci sono le playmaker Tiziana Mangione e Patrizia Rinaldi, le guardie Grazia De Gennaro, capitan Manuela Pisicchio e Sabrina Annoscia, e le pivot Federica Lenzu e Paola Amorese, tutte riconfermate in blocco e tutte per il terzo anno consecutivo a Corato. Ormai veterane del PalaLosito garantiranno esperienza e attaccamento alla maglia, oltre che essere le senatrici del gruppo e lo zoccolo duro dello spogliatoio.

Tra i volti nuovi da segnalare, il ritorno del pivot Giorgia Uniti, che dopo una sfortunata stagione con un grave infortunio torna a Corato per ricominciare da dove ci si era fermati, ovvero una stagione di successi, e per rilanciarsi.

Assieme a lei da San Severo arrivano due giovanissime e promettentissime atlete come la play Roberta Ferraretti, classe 2000, figlia del grande Fabio, bomber cestistico neroverde, e la pivot Alessandra Caccavo del ‘99. A queste ragazze il compito di garantire minuti di qualità e mettere in difficoltà il coach nelle rotazioni. Insieme a loro anche tante atlete del settore giovanile, così come per la formazione maschile. Si tratta di Simona Gatta, Ymen El Friyekh, Daniela Colamartino, Serena Maggiulli, Giordana De Nicolo e Serena Panìco, quest’ultima arrivata a Corato tre anni fa da Bisceglie. Tutte classe 2001/2002, saranno anche le colonne della formazione under 18 femminile, sempre guidata da coach De Nicolo.

Con i campionati delle squadre senior prenderanno il via anche quelli giovanili maschili e femminili. Nel settore maschile la società è ben rappresentata, a partire dall’under 18 per poi proseguire con l’under 15, l’under 14 e l’under 13. Unico campionato di eccellenza che disputerà la Matteotti sarà quello under 16, affidato alla guida di coach Riccardo Lerro.

Tante aspettative pure dal settore minibasket, che accoglie bambini sin dalla più tenera età. Anche quest’anno numerosissimi i gruppi formati e divisi per fasce d’età e tanti i tornei e le manifestazioni a loro dedicati, sia in terra coratina, dove la NMC sarà società ospitante, che fuori. Un calendario ricco e intenso di cui si parlerà più nello specifico e con dovizia di particolari con l’avviarsi della macchina organizzativa.