La promessa di matrimonio è stata siglata il 9 aprile scorso ma solo ieri Basket Corato e Polis sono apparse per la prima volta assieme in occasione della presentazione dei rispettivi campionati: la Serie B per i cestisti, la C regionale per le pallavoliste. Un percorso che era già cominciato con diverse iniziative promosse in sinergia e che si consoliderà nel corso della stagione.

I presidenti. «Oggi Basket e Polis Corato sono un'unica società e dobbiamo ragionare con un'unica testa - spiega Antonio Marulli, presidente del Basket Corato - una testa che deve ragionare facendo un passo alla volta, con estrema calma e ponderatezza. Abbiamo intenzione di fare una stagione migliore di quella dell'anno scorso sia per il basket che per il volley, valorizzando il nostro vivaio che, ad oggi, può contare su oltre 350 atleti di ambo gli sport». Sulla Polis il presidente Gianni Berardi aggiunge: «La nostra è una sfida. Vogliamo vedere le nostre ragazze ripetersi dopo la prova eccellente dell'anno scorso».

Gli allenatori. Coach Gesmundo è alla prima stagione a Corato. «Dalla pre-season ho apprezzato lo spirito messo sul parquet dai ragazzi che rispecchia la tradizione del basket coratino. Dobbiamo ancora lavorare tanto perché è un gruppo nuovo che ha bisogno di amalgamarsi ma la passione, quella che cercavo quando ho composto il roster, c'è». È, invece, il quinto anno consecutivo per Annagrazia Matera, allenatrice della Polis. «Abbiamo iniziato un percorso che poi ci ha portato alla promozione. In questo cammino le ragazze sono maturate tanto dal punto di vista agonistico. Hanno preso consapevolezza della loro forza. L'emozione più grande è stata quell'abbraccio dopo l'ultima partita che è durato una vita. Un gruppo meraviglioso, per me sono delle figlie, L'obiettivo della Polis è crescere giocatrici e grazie a questa sinergia la Polis ne esce rafforzata».

Il roster del Basket Corato. Riconferma scontata per Mauro Stella (35). Il play sarà, per la terza stagione di fila, il faro della squadra. Rimangono al PalaLosito anche la guardia Efe Idiaru (22) e il giovanissimo play Antonio Cioppa (20). Nel ruolo di guardia Antonio Serroni (32), affrontato l'anno scorso quando era al Porto Sant'Elpidio e il "principe" Daniele Grilli (32), ex Valmontone e spesso in lotta per l'A2. Giacomo Sereni (35), ala-pivot di quasi due metri dal Matera e Luigi Brunetti (30), 2 metri e 5 da Lecco, garantiranno i centimetri sotto canestro. Ivano Ivona (play guardia, 19), Vito Di Gennaro (play, 19), Thomas Pisoni (ala-pivot, 20) e Yabre Aziz-Abdul (ala, 21) completano la batteria degli under.

Il roster della Polis. Il capitano è Miriana Piarulli (24), opposto. Opposto è anche Antonella Mastandrea (17). Le centrali sono la terlizzese Claudia D'Aniello (24), Adriana Maldera (18) e la tranese Mariangela Cellamare (19). Federica Fumarola (24) guida le laterali con Alessia Berardi (18) e Emanuela Lobascio (18) e Simona Scarnera (18). Palleggiatrici: l'enfant prodige Rosa Musto (15). La più grande, da cinque anni a Corato, è il libero Eleonora De Palma (25). La vice è Martina Maldera (18).