​La NMC si presenta alla città

Si terrà domenica 22 settembre, alle ore 20, in piazza Di Vagno, la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 della Nuova Matteotti Corato.



Ad ospitare l’evento sarà il Tobeer, dove saranno presenti i dirigenti, i componenti dello staff tecnico, e i giocatori di tutte le formazioni che si apprestano a disputare i rispettivi campionati.

Dalla serie C silver maschile - che esordirà il 6 ottobre a Cerignola - alla B femminile (start il 13 ottobre a Caserta), passando per i campionati giovanili e il minibasket, il team biancoblu si presenterà alla città e illustrerà i progetti che caratterizzeranno la stagione sportiva ormai alle porte.

«Abbiamo scelto di presentarci in piazza, in una location insolita per questo tipo di eventi - fa sapere il general manager Domenico Gatta - perché vogliamo raggiungere tutti, dal tifoso appassionato di basket a chi semplicemente passeggia per strada e non conosce il basket e le realtà che lo praticano. Sarà un modo per incuriosirli, per farci conoscere e per inaugurare una stagione che non vediamo l’ora che cominci».