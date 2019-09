Continua la marcia di avvicinamento alla serie C Silver della Nuova Matteotti Corato di coach Marco Verile che domani, mercoledì 18 settembre, alle 20, scenderà in campo al PalaLosito per una gara amichevole con la Fortitudo Trani, prossima avversaria biancoblu anche nel girone di campionato.



Quella appena trascorsa è stata una settimana impegnativa per i coratini, impegnati in ben tre test amichevoli, di cui due nel weekend, inseriti nel 1° Torneo Scalera svoltosi al PalaCarrassi di Bari. Torneo che ha visto la partecipazione anche dei padroni di casa dell’Adria Bari (C Silver), del Mola New Basket (C Gold) e del Cus Jonico Taranto (C Gold), poi vincitore del quadrangolare.

Una due giorni che coach Marco Verile commenta così: “Sicuramente il torneo è stato un buon test per vedere a che punto siamo. Nella prima gara, contro i padroni di casa, siamo partiti contratti, bloccati, e non siamo riusciti ad esprimere la nostra pallacanestro come di solito facciamo. Forse abbiamo anche pagato lo scotto della partita ufficiale dopo tante amichevoli. Mi è piaciuta però la voglia di lottare e combattere del gruppo. Nel secondo match, contro Mola, siamo andati decisamente meglio, e non solo per il successo finale (76-70, ndr) che è valso il terzo posto al torneo.

Eravamo più sciolti ed incisivi ed abbiamo mostrato il nostro vero potenziale, sovvertendo il pronostico contro una squadra di categoria superiore. Sono contento anche e soprattutto per i ragazzi, che si sono riscattati dopo la prima gara dimostrando e mostrando a tutti di che pasta sono fatti, nonostante ci sia ancora tanto da lavorare. Mi è piaciuta la coesione, lo spirito di squadra, la voglia di sacrificarsi e di lottare su ogni palla e l’amalgama che sta crescendo tra tutti loro. Nota di merito poi per i nostri under, in cui sia io che la società crediamo fortemente. Anche a Bari hanno giocato parecchi minuti contro avversari di caratura superiore dimostrandosi affidabili, tenendo bene il parquet e mettendo nelle gambe minuti importanti anche come esperienza”.

A meno di tre settimane dal via ufficiale della stagione, il bilancio di coach Marco Verile è dunque positivo: “Credo che siamo dove avremmo dovuto essere a questo punto del percorso. Ricordiamo che siamo una squadra totalmente nuova, ancora incompleta perché manca l’ultimo tassello per completare il nostro scacchiere. Inoltre l’età media del roster è bassa e i ragazzi si stanno ancora conoscendo tra di loro e con me, ed io naturalmente sto conoscendo loro.

C’è tanto lavoro da fare, a livello tecnico e tattico, ma qualcosa già comincia ad intravedersi e con l’aumentare della condizione fisica sicuramente crescerà anche l’intensità agonistica in attacco ed in difesa, e la velocità di esecuzione degli schemi e della manovra - conclude Verile - Con la Fortitudo Trani domani mi aspetto ulteriori passi in avanti sotto tutti i profili. Sarà un test utile contro un avversario tosto che affronteremo anche in regular season, che ci servirà per crescere ulteriormente e ritrovare il ritmo partita. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato ma c’è ancora tanto da sudare in allenamento”.