Adriatica Basket Corato e Polis si presentano alla città

Venerdi 20 settembre alle 20.30, nella sala Fellini del Nicotel Wellness in via Gravina, Adriatica Industriale Basket Corato e Polis Corato si presentano ufficialmente alla città in maniera congiunta, a ulteriore testimonianza della sinergia tra le due società.



L'incontro sarà utile per conoscere più da vicino le due squadre, in attesa dell'inizio dei rispettivi campionati (il basket esordirà il 29 settembre a Palestrina, mentre il calendario di volley è ancora in fase di definizione).

Nel corso della serata tanti saranno gli argomenti trattati, dalle prospettive della prima squadra alle corpose novità del settore giovanile, fino a l'immancabile presentazione delle nuove divise 2019/2020.