Basket Corato, arriva il pivot Pisoni

È Thomas Pisoni l'ultima pedina dello scacchiere neroverde di coach Gesmundo per la stagione 2019/2020.

Trentino classe 1999, Pisoni unisce un'ottima fisicità (200 cm e 90 kg) ad una discreta velocità nelle due fasi. Ottimo difensore, rimbalzista per vocazione, il neo neroverde aggiunge freschezza e dà più respiro alle rotazioni dalla panchina, andando ad integrare il reparto "lunghi".

Thomas muove i suoi primi passi a circa 10 anni sul parquet dell’Aquila Basket Trento, squadra della sua città. Con le giovanili di questa gloriosa società, disputa svariati campionati di Eccellenza e, nella stagione 2016/17, con la formazione U18, si classifica al secondo posto alle Finali Nazionali di categoria.

Successivamente passa a Brescia presso la società New Best Basket, dove gioca da protagonista la DNG Under 20 e , in doppio tesseramento, con la società Manerbio Basket di Manerbio (Bs) disputando la serie C Gold. Nel campionato appena trascorso invece, il nuovo numero 20 di Corato ha avuto il primo approccio con la Serie B, a Valsesia (girone A).

Dopo aver svolto parte della preparazione con il gruppo, Pisoni ieri ha esordito positivamente nell'amichevole contro Bisceglie al PalaLosito, mettendo in mostra le sue qualità.

«Sono contentissimo di essere arrivato qui, di far parte di un progetto ambizioso come questo! Ieri nell'amichevole contro Bisceglie ho assaporato l'atmosfera del PalaLosito: un pubblico super nonostante fosse solo un'amichevole, la gente segue molto la squadra, anche in settimana e questo è molto bello!" Poi saluta i suoi nuovi tifosi: «Lotterò ogni partita cercando di fare sempre meglio e onorerò questi colori. Forza Corato».