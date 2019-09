Con i primi allenamenti di questi giorni al PalaLosito è ufficialmente cominciata la stagione 2019/2020 per la Nuova Matteotti Corato, una stagione che si preannuncia impegnativa, intensa e molto ambiziosa. A dare il “bentornato” agli atleti biancoblu si sono avvicendati allenatori, istruttori e componenti dello staff tecnico che hanno ripreso il loro lavoro lì dove lo avevano terminato a giugno.



Partendo dalle squadre senior, in particolare dalla serie C Silver - conquistata nello spareggio contro Lecce e punta di diamante di una società che non vuole certo fermarsi qui - a guidare il nuovo gruppo biancoblu ci sarà coach Marco Verile, fino all’anno scorso sulla panchina dell’A.S. Basket Corato. Un colpo importante per la Matteotti che porta tra le sue fila tanta esperienza con un allenatore esperto per la categoria, con un curriculum ed un palmares da vincente e tanta fame di tornare subito sui palcoscenici importanti che merita. Fame che trasmetterà ai suoi ragazzi ed al suo staff, che è formato da Riccardo Lerro, suo vice e responsabile del settore giovanile, e dal giovane Francesco D’Introno, già protagonista con i gruppi giovanili. Un tridente importante per una stagione altrettanto importante.



Scorrendo i gruppi giovanili vi è l’Under 18 maschile, affidata ad una new entry come Felice Fracchiolla, che sarà coadiuvato da Francesco D’Introno. Non un volto nuovo per i conoscitori di basket quello di coach Fracchiolla, che già da giocatore ha militato nel Corato, prima di allenare, per tanti anni, nelle categorie seniores sia maschili che femminili. Per lui, in passato, anche un ruolo da responsabile del settore giovanile a Bisceglie e tanta esperienza da mettere al servizio dei suoi ragazzi.

Il gruppo Under 16 d’Eccellenza, unico a cimentarsi in questa categoria, invece, sarà guidato da coach Riccardo Lerro assieme a Patrizia Rinaldi, accoppiata di grande esperienza che ha già lavorato insieme nella scorsa stagione sportiva.

Vi è poi l’Under 15 e l’Under 14, che avranno come coach Fabiano Mensitieri, coadiuvato da Pietro Mastrototaro. Altra gradita conferma quella di coach Mensitieri, ormai uno dei punti di forza dello staff che avrà l’onere di seguire due gruppi, quindi doppio impegno per lui. Infine l’Under 13, che sarà guidata da coach Rino Pellegrini, vero e proprio veterano della società in cui è presente da tante stagioni sportive. Una guida sicura per i ragazzi che si affacciano dal minibasket avendo gestito già brillantemente, negli anni passati, questo fondamentale momento della vita cestistica di un atleta.