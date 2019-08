Basket Corato, Adriatica Industriale confermato main sponsor

Ci erano voluti trent'anni per il grande ritorno di Adriatica Industriale al fianco del Basket Corato. E oggi è un amore che si rinnova.



L'Adriatica Industriale sarà ancora "main e title sponsor" per la stagione Serie B 2019/2020, terzo campionato nazionale.

«Il sodalizio neroverde con a capo Antonio Marulli non poteva fare a meno del pilastro Cataldo Mazzilli, Presidente dell'Adriatica Industriale, azienda leader e fiore all'occhiello del tessuto industriale coratino» spiegano dalla società coratina. «Cataldo Mazzilli è un imprenditore con la I maiuscola e ha deciso nuovamente di sposare il progetto neroverde».

Quest'anno l'Adriatica Industriale Corato sarà impegnata nel difficile girone D Serie B 2019/2020, e percorrerà migliaia di chilometri tra Lazio, Campania, Puglia e Basilicata.

Le parole del Presidente Marulli: «Siamo contentissimi di poter girare il Sud Italia con il nome Adriatica Industriale Corato; Cataldo è un imprenditore come pochi ancora in Italia ed il suo supporto è per noi fondamentale. Non solo l'amministratore di una azienda che ci sponsorizza, ma un imprenditore ed una persona fonte di consigli preziosissimi per il nostro cammino».