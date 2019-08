Nuova Matteotti Corato, sono sei le riconferme

La stagione estiva non ferma le attività della Nuova Matteotti Corato che da settimane è al lavoro per allestire il roster di serie C silver pronto a scendere in campo per la stagione sportiva 2019/2020. In attesa dei colpi di mercato, e dopo l’annuncio di Patrisio Cicivè in maglia biancoblu, la dirigenza della NMC conferma sei dei suoi giocatori che l’anno scorso sono stati determinanti nel condurre la squadra ai vertici del campionato di serie D.

Torneranno a calcare il parquet con la NMC l’inseparabile trio coratino Di Bartolomeo, D’Introno e D’Imperio, la guardia Aldo Gatta, il centro biscegliese Raffaele Mazzilli, e il giovanissimo playmaker monopolitano Miky Laquintana. Si tratta di atleti che nella scorsa stagione sportiva hanno rappresentato lo zoccolo duro della squadra risultando decisivi nei momenti clou delle partite di cartello e che vantano esperienze pregresse in campionati di categoria.

Per Aldo Gatta quello in C è un ritorno, dopo la parentesi della serie D dell’anno scorso. Infatti la guardia coratina ha un passato cestistico con società sportive come Adria Bari, Sushine Vieste, Basket Cassino, Cestistica Barletta, Talos Ruvo, che negli anni passati hanno militato in serie C, e nella sua carriera sportiva è da annoverarsi anche l’esperienza con l’Adriatica Industriale Ruvo in Lega 3 (Divisione Nazionale A).

Anche Raffaele Mazzilli, con il prossimo campionato della Nuova Matteotti Corato, torna a essere protagonista in serie C, dopo l’esperienza con la JuveTrani (2014/2015 e 2015/2016), l’Olimpica BK Cerignola (2016/2017) e la Virtus Ruvo di Puglia (2017/2018).

Per capitan Di Bartolomeo, D’Introno e D’imperio, protagonisti in serie C col Basket Corato nella stagione 2017/2018, e in serie D con la NMC nel campionato 2018/2019, continua l’avventura sportiva insieme: i tre atleti, risorse cresciute nel vivaio coratino, giocano fianco a fianco sin dall’età del minibasket e quest’anno torneranno ad essere allenati da Marco Verile, oggi in maglia biancoblu.

Nelle fila del Corato torna anche Miky Laquintana, rivelazione della stagione 2018/2019 e pronto alla sua prima esperienza in serie C: il playmaker è cresciuto nell’Action Now Monopoli dove ha disputato tutti i campionati giovanili, prima di approdare nell’U15 e U16 d’Eccellenza dell’Aurora Brindisi (2016/2017 e 2017/2018) e poi nella Nuova Matteotti, l’anno scorso.

«Abbiamo voluto fortemente che questi sei giocatori tornassero a far parte del roster della NMC, questa volta per disputare la serie C - commenta il direttore sportivo Franco Gatta - perché riteniamo che, insieme agli altri innesti scelti ad hoc per la categoria, possano rappresentare il valore aggiunto della squadra. Una squadra che non abbiamo voluto stravolgere e che è pronta a darsi battaglia in campo per ben figurare nella terza serie di pallacanestro. A loro va tutta la nostra fiducia che siamo certi sapranno ripagare con i risultati e con l’impegno che hanno sempre dimostrato di metterci»