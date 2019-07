Nmc, sarà Simone Porcelli il team manager

Novità nella grande famiglia di basket della Nmc che, in questi giorni, oltre ad allestire la rosa di atleti che disputerà il prossimo campionato di serie C silver di pallacanestro, sta mettendo a punto anche la sua struttura organizzativa in vista della stagione sportiva 2019/2020.



Nella società della presidente Grazia Balducci, e al fianco di Domenico Gatta, general manager della Nuova Matteotti, arriva Simone Porcelli: il giovane coratino ricoprirà il ruolo di team manager.

Porcelli, classe 1989, ex arbitro di basket in serie C, vanta la medesima esperienza nel Talos Ruvo (stagione 2018/2019) e nel Basket Corato (2017/2018), società entrambe impegnate nei campionati di serie C Gold e poi promosse in B.

Appassionato di pallacanestro sin dalla tenera età, segue da sempre tutti i campionati dalla C silver sino alla serie A e conosce a menadito la carriera cestistica di gran parte dei giocatori di basket, tanto da sentirsi a proprio agio anche nel ruolo di scoutman.

«Sono contento che la scelta di affidare questo ruolo sia ricaduta su di me – commenta Simone Porcelli – Sarà una bella stagione sportiva, ne sono sicuro, i presupposti ci sono tutti e la società sta allestendo una squadra che darà filo da torcere alle altre contendenti. Sono molti i progetti in cantiere, ci sarà tanto da lavorare e non vedo l’ora di cominciare».

A stretto contatto con Simone Porcelli lavorerà anche Aldo Di Zanni, new entry nella dirigenza biancoblu: ex Basket Corato, da sempre tifoso di pallacanestro, avrà il ruolo di segretario organizzativo della società e a lui spetterà il compito di dare il necessario supporto organizzativo e logistico allo staff tecnico e ai giocatori.

«Come è noto, il successo di un team non dipende solo dalle qualità dei giocatori o dalla bravura di un allenatore ma anche da chi lavora dietro le quinte – racconta Di Zanni – Perciò sarà importante che si lavori sodo, in sinergia, per far sì che la complessa macchina organizzativa funzioni al meglio e garantisca tutto il sostegno necessario alla squadra per raggiungere insieme gli obiettivi prefissati dalla società».

Altro nome chiave, che riconferma il suo impegno nella Nuova Matteotti Corato, è quello di Giuseppe Piccarreta, dirigente accompagnatore e pilastro della società, da sempre affezionato alla grande famiglia biancoblu.