Basket, al Corato arriva Aziz Abdul Yabre

Prosegue senza soste il mercato neroverde per il completamento del roster che a breve affronterà il girone D della Serie B Old Wild West 2019/2020.

Coach Gesmundo avrà alla sua corte Aziz Abdul Yabre, italo-africano (nato in Burkina Faso), di formazione cestistica italiana, promettente ala (195cm per 95 kg) classe ’98 cresciuto nell’Aics Forlì, squadra con cui ha iniziato il suo percorso di formazione giovanile. Yabre ha vestito anche la maglia della Fulgor Forlì, con la quale disputa il campionato di eccellenza under 17 facendo la sua prima apparizione in prima squadra in serie A2.

Nel 2015/16 si trasferisce a Bologna dove milita nell’under 18 eccellenza della Fortitudo, allenandosi contemporaneamente con la prima squadra allenata da coach Boniciolli.

Nel 2016/2017 Yabre ha giocato per l’under 20 eccellenza della Junior Casale Monferrato con la quale ha disputato le finali nazionali e dove, in doppio tesseramento, ha militato anche nel campionato di serie C Gold.

Nella stagione 2017/2018 un'altra importantissima esperienza in Lega 2 con Orzinuovi, prima di approdare nell'ultima stagione in C Gold nella Pallacanestro Fiorenzuola dove ha collezionato minuti importanti facendosi notare per le elevate doti fisiche.

Tanto lavoro sporco, rimbalzi, difesa e grinta le principali doti di Yabre, che è in grado di ricoprire entrambi gli spot di ala.

«Come prima cosa – dichiara Yabre - sono contento di entrare a far parte di questa società e di aver convinto lo staff ed il coach a darmi fiducia; sono convinto che la squadra possa fare molto bene e darò il massimo per raggiungere gli obiettivi stagionali. So che l’ambiente è sempre stato caldo, con tifosi super, quindi gli dico solo di continuare così, e di venire più numerosi possibile perché ci sarà da divertirsi».