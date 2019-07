Marco Verile rimane a Corato, sarà il coach della Nuova Matteotti

Sarà Marco Verile il nuovo coach della Nuova Matteotti Corato per la stagione sportiva 2019/2020. A guidare la prima squadra, impegnata nel campionato di serie C, l’allenatore foggiano, ormai coratino d’adozione, con una esperienza pluridecennale nel ruolo di tecnico oltre che di giocatore.

La storia di Marco Verile e del suo legame con il basket coratino affonda le radici nel lontano 2004: otto anni da giocatore, due da assistente allenatore e uno da head coach nella società di pallacanestro del presidente Samarelli, prima di approdare sulla panchina del Basket Corato dove, in soli quattro anni, ha portato la squadra dalla serie D alla serie B.

Oggi con Marco Verile in panchina e Franco Gatta direttore sportivo si riforma una coppia che in passato a Corato è stata vincente, con Gatta coach e Verile capitano in campo.

«Sono contento di questa scelta, quello della NMC è un progetto molto stimolante e ambizioso, oltre che lungimirante - dichiara Verile - La trattativa era in corso già da qualche settimana e l’accordo è andato in porto facilmente grazie alla condivisione degli obiettivi. Con una dirigenza competente, oltre che solida, a cui va il mio ringraziamento per aver fatto ricadere la scelta su di me, sono sicuro che in campionato ci sarà da divertirsi».

Parole d’ordine di Marco Verile, già allenatore di un gruppo Under della NMC nelle stagioni 2015/16 e 2016/17, sono coesione, entusiasmo e sacrificio, principi che da sempre lo contraddistinguono e che non manca di sottolineare anche oggi: «Alla vigilia di questo accordo, avevo detto che avrei accettato la proposta della società che avrebbe avuto un progetto serio, un progetto tecnico importante, una società con i miei stessi principi e che avrebbe condiviso con me la gestione degli aspetti tecnici e tattici della squadra da guidare. Bene, con la Matteotti si andranno a realizzare tutte queste condizioni, motivo per cui non c’è stato nemmeno un momento di esitazione nella decisione di sposare il loro progetto».

Per la NMC quello della scelta dell’allenatore - che rientra nella volontà di privilegiare le risorse coratine - è il primo tassello fondamentale per cominciare ad allestire il roster di serie C: «L’obiettivo societario è quello di fare un campionato molto importante - conclude Verile - Stiamo lavorando alla formazione della squadra, molti dei ragazzi li conosco già, nelle prossime settimane implementeremo la rosa di atleti per ben figurare nel prossimo campionato».