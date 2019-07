Ufficiale, la Nuova Matteotti Corato è in Serie C

È finalmente arrivata l’ufficialità: la Nuova Matteotti Corato è stata promossa in serie C. La notizia è giunta ieri sera dalla Federazione di pallacanestro che ha diffuso i nomi delle società che avranno accesso alla terza serie di basket per la stagione sportiva 2019/2020. Sebbene in ambiente cestistico la notizia circolasse già ufficiosamente, bisognava attendere la comunicazione ufficiale dalla Fip per conoscere il numero esatto di squadre che avrebbero composto il girone.

Saranno quattordici le formazioni in lizza per la promozione: insieme al Città di Cerignola e alla Fortitudo Trani, salite direttamente in C, ci saranno la Nuova Matteotti Corato, che lo scorso maggio ha vinto la gara di spareggio per il terzo posto contro il Basket Lecce (finì 92-77 a favore dei coratini), Virtus 2014 Molfetta, Anspi S. Rita, Cestistica Barletta, A.P. Monopoli, Dinamo Brindisi, Adria Bari, New Virtus Mesagne, Diamond Foggia, CUS Bari e Nuova JuveTrani.

«La promozione in serie C, dopo soltanto un anno in D, è un traguardo che ci premia degli sforzi compiuti durante tutto l’anno sportivo – commenta Franco Gatta, direttore sportivo della NMC - e che rappresenta un riconoscimento per i nostri meravigliosi ragazzi che, alla loro prima esperienza in un campionato senior, hanno dato prova non soltanto del proprio carattere, dimostrandolo in match insidiosi come quelli contro il Cerignola, ma anche delle loro competenze in gare dall’alto tasso tecnico. Adesso c’è da lavorare per il futuro e le settimane che verranno saranno frenetiche per portare a casa un roster in grado di ben figurare nel campionato di C silver, tra riconferme e nuovi acquisti. La prossima stagione sportiva sarà un’ulteriore scommessa per la nostra società che in quest’ultimo anno ha fatto passi da gigante seguendo la traccia di un progetto serio e a lungo termine e che ha tenuto insieme settore giovanile e prima squadra».

Infatti la Nuova Matteotti Corato, da sempre eccellenza sul territorio per il suo settore giovanile, oltre a essersi guadagnata l’accesso in serie C con la formazione maschile, e quello in B con le ragazze di coach Fabrizio, ha anche arricchito il suo palmares grazie agli atleti più giovani: l’Under 13 maschile ha conquistato il titolo di Campione regionale Oro e quello di campioni regionali Join the Game, arrivando a disputare persino le finali nazionali di Jesolo mentre l’Under 15 d’Eccellenza si è aggiudicata il titolo di Campione regionale, oltre a essersi distinta nei campionati europei, prima in Romania e poi in Turchia.

«I risultati, in campo e fuori dal campo, ci danno ragione di quanto fatto e ci confermano che il nostro sguardo tende nella direzione giusta, rappresentando un’opportunità per i nostri atleti ma anche per la nostra città che attraverso lo sport supera i confini regionali e diventa vetrina per le eccellenze del nostro territorio».