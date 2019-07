Ancora un colpo per il Basket Corato, ecco l'ala-pivot Brunetti

E’ pugliese la nuova ala-pivot appena aggregata alla corte di Coach Gesmundo. Luigi Brunetti, classe 1988 (205 cm per 102 kg), sarà il nuovo gladiatore neroverde.

Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 Brunetti è stato super protagonista insieme ai già neroverdi Sereni ed Idiaru (quest’ultimo solo nella stagione 17/18) con la canotta di Barcellona (serie B girone D). Dunque, la direzione tecnica e sportiva con a capo Martinelli e Saracino ha riportato e ricomposto a Corato un format sicuramente vincente e collaudato: Brunetti/Sereni/Idiaru. Proprio a Barcellona, la nuova ala-pivot neroverde, nella regular-season 17/18 ha messo a segno 11,6 punti e 8,2 rimbalzi in 30’ di impiego medio; 9 punti e 5,7 rimbalzi nelle nove partite di playoff disputate; 7 punti e 4 rimbalzi alla Final Eight di Coppa Italia; nella stagione 16/17 Brunetti ha messo a referto 13,2 punti e 7,6 rimbalzi in 31’; 12,7 punti e 7,7 rimbalzi nelle sette partite di playoff.

La scorsa stagione 2018/2019 Gigi ha vestito la casacca della Gimar Basket Lecco, Serie B Girone B, aiutando fattivamente la sua squadra ad una salvezza vinta di prepotenza contro il Basket Lugo (serie chiusa sul 3 a 0, 10,33 punti di media, 60% T2, 50% T3, 100% TL, 6.33 RT).

Nel 2015/2016 Brunetti ha vestito in serie B la canotta di Mortara: 15,7 punti e 8,2 rimbalzi in 36’. Nel 2014-2015 Brunetti ha giocato in serie C a San Severo (10,6 punti), nel 2013-2014 a Monteroni (serie B, 11,5 punti e 8,3 rimbalzi in 31’), nel 2012-2013 a Mola (serie C, 15,8 punti e 8,1 rimbalzi in 34’). Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Porto Sant’Elpidio, Fossombrone, Lumezzane, Capo d’Orlando, Ceglie, Bisceglie, Follo.

Ecco le sue prime parole da neroverde: «Appena c'è stata l'occasione di poter venire a giocare a Corato l’ho colta al volo, sono davvero felice di fare parte di questo progetto. Ci aspetta un campionato duro e molto equilibrato, ma dove di certo possiamo e dobbiamo fare bene». Infine, un messaggio ai tifosi neroverdi: «Ai nostri tifosi posso dire che ho sempre ammirato l'atmosfera che si crea al Pala Losito, e finalmente posso farne parte anch'io. Inoltre sta nascendo una squadra di veri combattenti che daranno tutto per i colori coratini, e Insieme sono sicuro che ci divertiremo! A presto!.