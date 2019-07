Arriva Giacomo Sereni, fisico ed esperienza per il Basket Corato

È il veneziano Giacomo Sereni il quinto tassello per il Basket Corato 19/20. Nato a Padova il 21 aprile 1984, Sereni è un’ala-pivot di 198 centimetri dotata di grande fisicità ed esperienza.



Nel biennio 2001-2003 ha giocato giovanissimo a Treviso in serie A, collezionando ben 13 convocazioni e partecipando alla vittoria dello scudetto in entrambi i campionati. Successivamente, dal 2005 al 2017 ha preso parte ai tornei di serie differenti - da A dilettanti a B, DNB e DNC - vestendo le casacche di Riva del Garda, Venezia, Patti, Barcellona, Reggio Calabria, Lucca, Messina e Catanzaro. È stato anche convocato nelle Nazionali Under 18 e Under 20.

Nel corso dell’ultima stagione ha giocato a Matera (Serie B girone D), dove è arrivato sino alle semifinali play-off. Ennesimo campionato di spessore per lui, con ottimi numeri: 8,8 ppg e 5.1 rpg con il 56% dalla breve distanza.