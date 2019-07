Minibasket, la Nmc al torneo internazionale “Città di Fermo 2019”

Il minibasket NMC non si ferma neanche in estate. È partita questa mattina una squadra di aquilotti della Nuova Matteotti Corato che, da oggi e fino a sabato 13 luglio, parteciperà al prestigioso torneo internazionale “Città di Fermo”, giunto alla sua 14esima edizione, che vedrà coinvolte squadre provenienti da molte regioni italiane oltre che da Polonia, Ungheria e Slovenia.



L’avventura per tutti i partecipanti è iniziata oggi nel piazzale della stazione ferroviaria di Trani dove i bambini, entusiasti di viaggiare tutti insieme in treno, hanno salutato i propri genitori, non senza qualche lacrima ma felici di affrontare una nuova esperienza sportiva.

«È principalmente una bella esperienza di vita, di crescita personale, di accrescimento delle proprie autonomie e di socializzazione con bambini di diverse nazioni. Dal punto di vista del gioco avranno anche la possibilità di confrontarsi in campo con realtà diverse mai incontrate accrescendo il loro bagaglio di competenze» ha commentato Francesco Di Tommaso, responsabile eventi minibasket NMC.

I bambini che compongono la squadra aquilotti NMC sono: Mattia Campione, Samuele Carlone, Domenico De Giglio, Francesco e Giuseppe Di Girolamo, Vincenzo D’Introno, Daniele e Mattia Gaudio, Angelica Masciavè, Antonio Mastromauro, Isabel Pansini, Bianca Soleti. Con loro, gli istruttori Francesco Di Tommaso, Carlo Paparella, Concetta D’Imperio e l’assistente Cinzia Aruanno.