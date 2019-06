A una settimana dalla firma Giovanni Gesmundo, nuovo coach del Corato, è già al lavoro sul parquet del PalaLosito. Un paio di allenamenti, martedì e mercoledì, per valutare i giovani cestisti in campo che potrebbero andare a rinfoltire il parco under.

Ne abbiamo approfittato per una prima chiacchierata con il tecnico molfettese, reduce dalla splendida cavalcata di Vasto culminata con la promozione in C gold, e pronto a misurarsi in una piazza di grande tradizione come quella coratina. Piazza che ha già vissuto vent'anni fa come giocatore e diverse volte come avversario.

A coadiuvare Gesmundo in panca ci saranno il confermatissimo Felice Carnicella e il molfettese Antonio Ragno.