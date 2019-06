Basket Corato, Carnicella sarà ancora assistant coach

Tempo di riconferme in casa Corato: dopo l'arrivo di coach Gesmundo, lo staff tecnico si completa con la conferma di Felice Carnicella nel ruolo di assistant coach. Figura ormai storica nel panorama cestistico neroverde, l'allenatore nativo di Corato siederà sulla panchina del PalaLosito per il quinto anno di fila, diventando di fatto, dopo Mauro Stella, la figura con più anni in neroverde dell'intera squadra.



Professionista esemplare dentro e fuori dal campo, Carnicella ha accumulato esperienza da vendere in questi quattro anni "in seconda" con Marco Verile ed è pronto ancora una volta a dare il suo prezioso contributo alla causa neroverde. Ecco le sue prime parole dopo la riconferma: «Quando mi è stato proposto di restare, anche a prescindere da Marco, non ci ho messo molto per accettare. Qui mi sono formato come coach e sentivo che il mio tempo qui non era finito. Lavorare poi per la squadra della propria città ha un sapore speciale che non puoi provare da nessun'altra parte. Ringrazio di cuore coach Verile per tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso. Con lui c'è un rapporto che va oltre quello lavorativo, siamo grandi amici, ma a volte la vita ti mette davanti a un bivio e io ho scelto di restare in questa squadra che mi ha dato tanto».

Poi una battuta sul nuovo coach: «Ho già sentito coach Gesmundo, abbiamo parlato di pallacanestro a 360 gradi, non sarà difficile entrare in sintonia con lui. Presto ci vedremo, non vedo l'ora di cominciare».

Infine un messaggio per i tifosi neroverdi: «Ringrazio i coratini per l'affetto e il supporto che domenica dopo domenica mi hanno dimostrato nel corso di questi quattro anni. A loro posso solo dire che daremo il 100% in ogni partita e cercheremo di dire la nostra in un campionato difficilissimo».