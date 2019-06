Torneo internazionale di Matera, domani la cerimonia di chiusura del girone coratino

Si terrà domani, giovedì 20 giugno, a partire dalle 19.30 sul campo del PalaLosito, la cerimonia di chiusura del girone coratino del torneo internazionale di Matera “Minibasket in Piazza”, a cui ha partecipato il gruppo Aquilotti della Nuova Matteotti Corato.



La manifestazione, organizzata dalla Pielle Matera e giunta alla 27esima edizione, da lunedì scorso e fino a sabato 22 giugno, sta ospitando 56 rappresentative di diverse nazioni provenienti da ogni angolo del mondo: Canada, USA, Bosnia, Giordania, Serbia, Lettonia, Algeria, Nigeria, Montenegro, Emirati Arabi, Argentina e Libia, oltre all’Italia.

In questo panorama, la città di Corato è stata protagonista non soltanto con la partecipazione dei suoi atleti agli appuntamenti in programma nella città dei Sassi ma ospitando anche uno dei 14 gironi divisi fra Puglia e Basilicata. Sui campi del PalaLosito e del Tensostatico, infatti, si sono giocate le gare con Ruvo di Puglia, Toritto, Bitonto, Anagni, Bassano del Grappa, Sarajevo (Bosnia) e Podgorica (Montenegro).

Interverranno Pasquale D’Introno, sindaco del Comune di Corato; Grazia Balducci, presidente Nuova Matteotti Corato; Francesco Di Tommaso, responsabile eventi Nuova Matteotti Corato; Vincenzo Di Gennaro, responsabile organizzativo minibasket Nuova Matteotti Corato.