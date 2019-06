Basket Corato, Verile non sarà più l'allenatore

Termina dopo 4 anni il ciclo Marco Verile al Basket Corato. Dopo due campionati al vertice in Serie D, la vittoria della C Silver, del concentramento di Ferentino e i play-off raggiunti al ritorno in serie B, il coach foggiano non rinnova per la stagione 2019/2020.



Decisione presa serenamente dopo che società limitrofe hanno cercato e stanno cercando il coach coratino d’adozione, anche e soprattutto grazie agli ottimi risultati raggiunti in tuta neroverde.

«Per me Marco rimane non solo un ottimo allenatore, ma un amico - afferma il presidente Marulli - insieme abbiamo condiviso tanti dolori ma soprattutto gioie. È stato l’unico allenatore della mia gestione da presidente, e pertanto sono e rimarrò molto legato a lui. Purtroppo o per fortuna a volte nella vita bisogna prendere strade diverse. Sono molto contento che Marco ci ha comunicato di essere stato contattato da diverse società limitrofe; ciò mi ha fatto pensare a due cose: Marco è un grande allenatore e la società ha fatto di tutto per farlo esprimere al meglio in questi anni, riuscendoci. Questo non è un addio, ma un arrivederci».

Da oggi la società è a lavoro per trovare il giusto sostituto a coach Verile; il nuovo allenatore dovrà condividere vari progetti. Tra questi il team del Presidente Marulli porterà a termine tante operazioni di acquisizione di cartellini importanti (come per Antonio Cioppa) e soprattutto investirà molte risorse nel settore giovanile e minibasket. Il roster Serie B 2019/2020 che dovrà guidare il nuovo coach sicuramente farà divertire il pubblico neroverde e porterà alla città di Corato tante soddisfazioni.