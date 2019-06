Basket Corato, il nuovo team manager è Pippo Bucci

La società ha scelto: il delicato ruolo di team manager per la stagione di Serie B 2019/2020 sarà ricoperto da Pippo Bucci. Dopo l'esperienza in Serie D nel medesimo ruolo, Pippo ha potuto per motivi lavorativi seguire la squadra negli ultimi due anni solo da dietro le quinte. Il suo attaccamento ai colori neroverdi però era troppo forte e quest'anno Bucci ha risposto nuovamente "presente" alla chiamata del Presidente Marulli.



«Non ha bisogno di presentazioni Pippo, patrimonio neroverde sin dalle giovanili, professionale, carismatico e umile» spiegano dalla società. «Tutte doti che lo aiuteranno ad adempiere al difficile compito, in un campionato sempre più impegnativo e competitivo. Pippo Bucci sarà il punto di riferimento della squadra 2019/2020 ed il giusto collante con la società».

Le prime parole del team manager. «Sono sempre stato costantemente con il Basket Corato pur se non rivestendo un ruolo ufficiale» afferma Bucci. «Alla chiamata del presidente mi ci sono voluti circa tre secondi per accettare senza pensarci. Spero di dare il mio contributo a giocatori e società; sono certo che questa serie B vanterà un livello tecnico superiore a quello della stagione appena conclusa. Sicuramente diremo la nostra in questo difficile campionato».

La società augura a Pippo «i migliori auguri per questa nuova avventura e ringrazia il team manager Aldo Di Zanni per il lavoro svolto nella stagione appena conclusa».