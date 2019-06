La Nmc tinge di rosa il Palalosito, domani il primo torneo nazionale femminile

La Nuova Matteotti Corato tinge di rosa il Palalosito ed esordisce con il suo primo torneo nazionale femminile della categoria “Esordienti”: la “Coppa Matteotti”.



Domani (domenica 9 giugno) a partire dalle ore 9 ben nove squadre provenienti da centro e sud Italia si incontreranno sul campo del PalaLosito per conquistare il trofeo promosso dalla società coratina che, dopo i numerosi eventi stagionali dedicati al minibasket maschile, ha deciso di coinvolgere le sue giovanissime iscritte.

«Questo torneo - commenta Francesco Di Tommaso, responsabile eventi Nmc - nasce soprattutto con la precisa volontà di promuovere il basket femminile a Corato e di porre le basi per un settore giovanile in rosa che dia continuità al prezioso lavoro fatto quest'anno dal coach Mario Fabrizio, che ha condotto il gruppo Under 18 ai concentramenti nazionali, a Roma, e ha firmato la storica promozione in serie B della prima squadra in cui hanno debuttato numerose ragazze Under 18. Quella di domenica prossima, poi, sarà anche una preziosa occasione per favorire la crescita umana e sportiva delle nostre atlete grazie al confronto con le pari età delle altre squadre che arriveranno a Corato».

Insieme alla Matteotti Corato, infatti, parteciperanno al torneo nazionale Esordienti anche Delfini Monopoli, Basket Potenza, Fortitudo Francavilla Fontana, Cestistica Campobasso, Virtus Matera, Ad Maiora Taranto, Olimpia Pesaro, Yale Pescara, Fenice Foggia.