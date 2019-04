Vittoria di cuore e nervi, la sesta consecutiva, quella che permette alla Nuova Matteotti Corato di blindare il secondo posto della Poule Promozione, girone A, mantenendo ancora inviolato il PalaLosito. Il Cus Foggia, arresosi solo negli ultimi 2 secondi sul 75 – 71, ha disputato un’ottima partita e ha avuto il merito di esser riuscito a impostare la gara sui propri ritmi mettendo seriamente in difficoltà la NMC. Alla fine l’ha spuntata chi ha avuto il sangue freddo di commettere meno errori e capitalizzare le occasioni migliori. La partita, non particolarmente veloce, è stata caratterizzata da poca incisività, da entrambe le parti con tante possibilità di cambiare l’inerzia, di fatto, mai sfruttate.



Cipri, Gatta Aldo, Egedi, Jarrett e Mazzilli. Questo il quintetto scelto da Cadeo per l’avvio. È fulminea la partenza della NMC che, subito dopo la palla a due, realizza i primi punti con Jarrett dalla media. Foggia, invece, sembra non entrare col piglio giusto e fa fatica a trovare la via del canestro. Tuttavia il ritmo è relativamente basso e gli ospiti hanno la possibilità di trovare la giusta dimensione e iniziare a segnare. Corato non fa fatica a girare la palla e costruisce attacchi vincenti con regolarità. Al termine dei primi dieci giri di lancetta il punteggio di 25 – 16 rispecchia perfettamente l’andamento della gara.

Al rientro il CUS Foggia ha una marcia in più e in soli 3 minuti ricuce il gap e si fa pericolosamente sotto, 27 – 25. Cadeo è costretto a chiamare time-out. Seguono fasi in cui la NMC fa più fatica del previsto a segnare. Bisognerà aspettare il quinto minuto quando Cipri, dalla lunetta, sblocca i suoi. La situazione migliora ma si segna ancora poco e i dauni ci credono. Ma, proprio sulla sirena, Laquintana da centrocampo segna una bomba che dà puro ossigeno e morale alla NMC. Si va al riposo lungo con il punteggio di 38 – 32.

In apertura del terzo periodo la Nuova Matteotti Corato inizia a correre come è abituata a fare e in meno di due minuti piazza un parziale di 6 – 0. Anche il ritmo partita sembra aumentare ma, al di là di qualche fiammata, le due squadre corrono tanto e producono poco. I dauni sono più ispirati e fruttano al meglio gli errori dei padroni di casa tanto che, a un minuto dal termine del terzo mini-tempo, sono a -2. Sarà la schiacciata di Egedi, lanciato in contropiede sulla sirena, a far chiudere 55 – 51, per un’ultima frazione che si preannuncia al cardiopalma.

Gli ultimi dieci giri di lancetta vedono un Cus Foggia particolarmente stanco costretto a commettere fallo per provare a contenere la NMC. Grazie al bonus, infatti, Corato ha a disposizione diversi giri in lunetta con i quali aumenta il vantaggio. Gli ospiti, però, non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna e, riavutasi da un breve smarrimento, ritrovano continuità offensiva. Al quinto minuto sono solo 2 le lunghezze che separano le due squadre, 61 – 59. Il pareggio arriva al settimo con Dell’Aquila dalla lunetta che fa due su due. 61 – 61.

L’enfasi è breve perché, nell’azione successiva, Laquintana segna un libero e Mazzilli è pronto a raccogliere il rimbalzo per segnare il +3. Il clima diventa incandescente. Entrambe le squadre sono in bonus e la palla è pesantissima. Praticamente si tratta di una gara di nervi dove a vincere sarà chi sbaglierà di meno. E a 1.30 dal termine, Foggia, lanciata in contropiede, riesce anche a sorpassare. Immediatamente dopo Aldo Gatta subisce fallo da tre punti e li segna tutti e tre rimettendo due lunghezze di vantaggio. Padalino N. però, con un altro gioco da tre punti, riporta i suoi sul +1. Ad essere decisivo potrebbe essere il fallo antisportivo su Mazzilli. Il lungo coratino segna entrambi i liberi ribaltando il vantaggio. Come detto, la partita ora è giocata sul piano dei nervi e Chiappinelli commette un altro antisportivo per i suoi, ai danni di Laquintana. Il play coratino ne segna solo uno ma, dal possesso successivo trova lo spunto per servire Mazzilli che da sotto sigilla il 75 – 71 che consacra il secondo posto in classifica e l’imbattibilità stagionale al PalaLosito.

Tabellini

NMC: Gatta A. 7, Laquintana 9, Cipri 9, D’Imperio 2, Gatta C., D’Introno 5, Jarrett 10, Scaringella 1, Mazzilli 21, Egedi 12. All. Cadeo

Cus Foggia: Chiappinelli 13, Metella, Lioce 2, Padalino N. 15, Padalino E., Vigilante 2, Carrillo Pa. 5, Carrillo Pi. 2, Dell’Aquila 15, Vuovolo 15. All. Lamacchia

Parziali

25 – 16, 38 – 32, 55 – 51, 75 – 71.