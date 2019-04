Il momento è giunto. Arriva la vigilia della partita più attesa della Poule Promozione. Al PalaLosito, domenica 14 aprile, la Nuova Matteotti Corato è pronta ad accogliere la Città del Basket Cerignola, capolista nella stagione regolare e ancora imbattuta nella seconda fase, per il più classico dei big match di questa stagione di serie D.



Alla NMC, questa volta, non basterà soltanto vincere. Se si vuol continuare a sognare la serie C Silver bisognerà capovolgere il risultato dell’andata. A Cerignola, il 10 marzo, è finita 93 – 66 una partita che i padroni di casa hanno gestito senza troppi problemi. Nel frattempo sia Corato sia Cerignola non hanno più perso e sono rispettivamente seconda e prima nel girone A. Per sperare nel sorpasso in classifica la Nuova Matteotti dovrà vincere di almeno 28 punti portando la differenza canestri negli scontri diretti a proprio favore.

Servirà giocare una partita perfetta caratterizzata da conclusioni veloci e precise in attacco e massima concentrazione e aggressività in difesa, costringendo gli ospiti a forzature con altissimo coefficiente di difficoltà. Più facile a dirsi che a farsi. Cerignola sta giocando la Poule a dei ritmi impressionanti. In media sono 93 i punti segnati a partita e 61,3 quelli subiti. Per riuscire in questa impresa la NMC chiede il massimo supporto dal proprio pubblico. Il sesto uomo in campo può davvero fare la differenza e dar la carica ai giocatori.

La società ha indetto, anche per questa occasione, una lotteria gratuita che avrà come primo premio una consolle Nintendo DS. Tra gli altri premi ci saranno tantissimi articoli sportivi marcati Errea. Non solo, tante inziative anche per gli spettatori più piccoli, a partire dalle mascotte che animeranno gli spalti del PalaLosito. In più, da qualche giorno è attivo sui social NMC un contest relativo al pronostico finale della partita. Il vincitore, colui che si avvicinerà maggiormente all’effettivo risultato, vincerà una cena per due persone offerta dalla Nuova Matteotti Corato (c’è tempo fino alle ore 20 di sabato 13 aprile per partecipare).

Gli ingredienti per una serata di altissimo livello ci sono tutti. Entrambe le squadre hanno enormi motivazioni per dare il massimo. Cerignola, vincendo, metterebbe una serie ipoteca sul primo posto solitario e quindi sulla promozione. La NMC, dal canto suo, non può assolutamente sbagliare perché la sconfitta comprometterebbe molto seriamente il passaggio in C Silver.

Non resta che attendere le 19 di domenica quando, al PalaLosito, il direttore di gara Nunzio Spano di Sannicandro, coadiuvato da Innocente Desposati di Casamassima, lancerà la palla a due per l’inizio della partita. Ingresso gratuito.